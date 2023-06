TIM Summer Hits 2023 è uno show musicale di Rai 2, condotto da Andrea Delogu e Nek, con la partecipazione de Gli Autogol.

Durante l’estate 2023, andrà in onda la seconda edizione della manifestazione musicale che sarà composta da 6 appuntamenti, più una puntata dedicata al “best of”.

TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da FriendsTv.

Quando inizia Tim Summer Hits 2023?

La seconda edizione andrà in onda su Rai 2, e in contemporanea su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre, a partire dal 25 giugno 2023, in prima serata.

Lo show sarà disponibile anche su RaiPlay.

Chi condurrà TIM Summer Hits?

La seconda edizione del programma sarà condotta da Andrea Delogu, conduttrice per la seconda edizione consecutiva, e Nek, con la partecipazione de Gli Autogol.

Per quanto riguarda Rai Radio 2, invece, la conduttrice sarà Diletta Parlangeli mentre Ema Stokholma accoglierà nel backstage tutti gli artisti e realizzerà alcuni contenuti extra che saranno condivisi sui profili social di Rai Radio 2.

Chi partecipa al TIM Summer Hits?

Gli artisti che prenderanno parte a quest’edizione saranno, in ordine alfabetico, Achille Lauro e Rose Villain, Ana Mena, Angelina Mango, Annalisa, Ariete, Arisa, Articolo 31, Ava, Anna e Capo Plaza, Baby K, BoomDaBash, Boro e Oriana, Bresh, Carl Brave, Clara, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Dargen D’Amico, Elodie, Emis Killa, Emma, Fabio Rovazzi e Orietta Berti, Fabrizio Moro, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Gianmaria, Giorgia, Irama e Rkomi, Leo Gassmann, LDA, Levante, Madame, Mara Sattei, Marco Mengoni, Matteo Romano e Luigi Strangis, Max Pezzali, Myss Keta, Mr. Rain, Paola & Chiara, Piero Pelù e Alborosie, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Renga e Nek, Rhove, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Sangiovanni, Shade e Federica Carta, Sophie and the Giants, Tananai, Tedua, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tony Effe, Wax e Wayne.

È prevista anche la presenza di altri ospiti a sorpresa.

Dove si fa il TIM Summer Hits?

Le serate live verranno registrate a Piazza del Popolo a Roma (17-18-19 giugno) e a Piazzale Fellini a Rimini (6-7-8 luglio).

Come partecipare al TIM Summer Hits?

Per quanto riguarda gli spettatori, l’ingresso sarà gratuito.

Tim Summer Hits 2023: concorso

In occasione dell’evento, TIM lancerà il concorso Vinci l’Experience TIM Summer Hits che offrirà, fino al 30 giugno, la possibilità di assistere a uno dei concerti e accedere all’area Backstage Experience per scoprire il dietro le quinte della manifestazione.

Inoltre, durante il TIM Summer Hits, verrà annunciata un’iniziativa dedicata alle band emergenti che porterà la band vincitrice ad esibirsi sul palco dell’Arena di Verona durante i TIM Music Awards.