Tim summer hits 2024, c’è Carlo Conti con Andrea Delogu

E così alla fine si è deciso per un volto più da Rai1 per l’edizione 2024 del Tim summer hits. Dopo due stagioni andate in onda su Rai2, la prima proprio per rilanciare la seconda rete e darle dei connotati più giovani, si cambia ancora. Dunque si modifica l’operazione per cui era nata questa manifestazione musicale estiva e si decide di “raiunizzarla” non solo per il semplice cambio di rete, che TvBlog vi aveva anticipato un mese fa, ma affidandone la conduzione ad uno dei volti più rodati della prima rete della Rai.

Carlo Conti condurrà Tim summer hits 2024

Secondo quanto ci risulta sarà dunque Carlo Conti (al 99%) come scritto da “Fqmagazine“, a condurre le quattro serate da Piazza del Popolo in Roma di questa nuova edizione del Tim Summer Hits. Il programma musicale dell’estate Rai – che ricordiamo è un branded content sotto l’egida della Rai Pubblicità di Gian Paolo Tagliavia – dunque cambia pelle, abbandonando il suo essere itinerante, a favore di una edizione stabile a Roma.

Andrea Delogu, la continuità

L’unico punto di contatto con il suo passato è la conduttrice che resta sempre l’inamovibile Andrea Delogu che nel corso delle tre edizioni del programma ha cambiato tre partner. Prima Stefano De Martino, poi Nek e ora Carlo Conti. Da queste colonne vi avevamo dato conto del nome di Pierpaolo Spollon quale probabile conduttore di questa edizione del Tim summer hits. Nome giusto, volto di successo di Rai1 grazie alle tante fiction dagli ascolti clamorosi cui ha partecipato. Successo poi distribuito nei vari teatri italiani dove fa il tutto esaurito con la sua piece “Quel che provo dir non so“.

Pierpaolo Spollon avrà altre occasioni nell’intrattenimento

La scelta di Spollon alla guida del Tim summer hits 2024 sarebbe stata vincente per molti motivi. Sia perchè si sarebbe testato un volto giovane nell’intrattenimento, ma già di grande successo su Rai1. Sia perchè la Rai sarebbe tornata con Spollon alla guida di un programma estivo, alla cifra dei suoi anni d’oro, quando d’estate testava nuovi volti nell’intrattenimento, per poi trasferirli nella programmazione invernale. Occasione persa quindi. Ma Spollon avrà certamente modo di rifarsi e dimostrare tutto il suo valore nell’intrattenimento in altre occasioni, magari su reti non squisitamente generaliste.

Carlo Conti, la certezza

Si è voluto quindi andare sul sicuro con la scelta di Carlo Conti, enorme professionista, volto di Rai1 che sta facendo ascolti clamorosi con I migliori anni. Uno che il logo della prima rete ce l’ha nel DNA e che lavorerebbe con la Friends & Partner con Tim summer hits, poi con i Music Awards e poi ancora con il Festival di Sanremo.