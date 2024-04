In arrivo una carriera anche nell’intrattenimento televisivo per il celebre attore interprete di tante fiction di successo?

Padovano, classe 1989, un passato già importante, fra fiction televisiva e teatro. Ma con un futuro che gli potrebbe aprire le porte dello spettacolo. Pierpaolo Spollon, attore di successo delle fiction Lux, fra i protagonisti di Doc e Che Dio ci aiuti, oltre a Blanca su Rai1 e tanti altri lavori televisivi di successo. C’è anche il cinema nel curriculum di Pierpaolo Spollon, fra “Terraferma“, “Leoni” e “Che vuoi che sia“. Accennavamo anche al teatro, dove il suo impegno più recente è “Quel che provo dir non so“, attualmente in giro per l’Italia. Un lavoro scritto da lui stesso con Matteo Monforte, per la regia di Mauro Lamanna.

Pierpaolo Spollon verso il Tim summer hits 2024 con Andrea Delogu

Dunque, come abbiamo visto provato attore, ma anche personaggio pronto a debuttare nel rutilante mondo dell’intrattenimento televisivo. Pierpaolo Spollon infatti potrebbe debuttare alla conduzione di uno spettacolo musicale in onda questa estate sulle reti Rai. Parliamo della terza edizione del Tim summer hits che verrà trasmesso anche quest’anno dalla Rai e forse su Rai1, come TvBlog vi ha detto.

Aria giovane e fresca nell’intrattenimento Rai

Il programma, anche quest’anno sarà itinerante e viaggerà per le maggiori piazze italiane che si stanno per scegliere. Dopo il primo anno con Stefano De Martino ed il secondo con Nek, avremo un nuovo conduttore maschile per la terza edizione dei Tim summer hits. A fianco della confermata Andrea Delogu potrebbe arrivare per l’estate 2024 di questo programma prodotto con la collaborazione della Friends & Partner del buon Ferdinando Salzano, l’ottimo Pierpaolo Spollon. Almeno questa sarebbe la voce più insistente. E sarebbe una bella ventata di aria fresca e nuova nel corpaccione dell’intrattenimento Rai.

Pierpaolo Spollon ed il primo step nell’intrattenimento tv

Certamente la conduzione del Tim summer hits potrà essere per Pierpaolo Spollon il primo step per una carriera nell’intrattenimento televisivo, senza abbandonare naturalmente la sua vocazione attoriale fra cinema, fiction tv e teatro. Le proposte non gli manchino in questo senso, per ora potrebbe arrivare il Tim summer hits per questo suo primo approccio alla tv d’intrattenimento. Certamente può essere pronto anche per altre sfide nel mondo dell’intrattenimento televisivo, vedremo, se son rose fiorianno.