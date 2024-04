Elisa Isoardi verso il ritorno su Rai2 con un format americano dedicato ai tutorial e non solo in onda tutti i pomeriggi

Poco meno di un mese fa avevamo svelato le ipotesi sul tavolo rispetto al futuro televisivo di Elisa Isoardi. La prima – che prevedeva la conduzione di un nuovo programma in onda dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Rai2 – è quella che, ad oggi, sembra in pole position. Stando a quanto risulta a TvBlog, infatti, Elisa Isoardi dal prossimo autunno dovrebbe essere alla guida di un nuovo titolo dedicato al mondo dei tutorial collocato nel palinsesto della seconda rete subito dopo il vincente e confermato binomio formato da Ore 14 e BellaMa’.

La trasmissione, il cui titolo non sarebbe stato ancora deciso, sarà prodotta con tutta probabilità dalla società Casta Diva. Si tratterebbe di un format americano in cui ci sarà spazio non soltanto per i tutorial, ma anche per il racconto di storie, prettamente al femminile.

Che fine farà Happy Family con i Gemelli di Guidonia ed Ema Stokholma che attualmente copre proprio la fascia oraria 17-18? Stando alle indiscrezioni in nostro possesso, il programma continuerà ad andare in onda regolarmente nel pomeriggio di Rai2 fino a luglio 2024. Nella prossima stagione dovrebbe tornare, ma in un’altra fascia di palinsesto.

Elisa Isoardi e i (quasi) 20 anni di carriera

Quanto ad Elisa Isoardi, che da settembre scorso è alla guida su Rai2 di Linea Verde Life con Monica Caradonna, si tratterà del ritorno su Rai2 dove nel 2022 aveva testato – senza particolare successo – Vorrei dirti che. La conduttrice era reduce dall’esperienza da naufraga all’Isola dei famosi su Canale 5. In precedenza la Isoardi era stata invece al timone di varie trasmissioni della tv pubblica, da Effetto sabato fino a Unomattina, da A Conti Fatti a La Prova del cuoco (fino alla chiusura, datata 2020) e aveva partecipato nel 2020 come concorrente a Ballando con le stelle. Il debutto assoluto risale al 2005, quando si fece notare come inviata di Guarda che Luna.