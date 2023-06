Evidentemente non gli è bastato bruciare sul tempo Amadeus qualche mese fa, anticipando la presenza (poi discussa e ridimensionata) di Zelensky al Festival di Sanremo 2023. Bruno Vespa ieri sera ha presentato Elisa Isoardi, ospite di Porta a Porta, spoilerando il nuovo impegno professionale della conduttrice Rai.

Nel dettaglio, il giornalista ha presentato così la Isoardi, convocata in studio per parlare di diete e alimentazione:

Salutiamo Elisa Isoardi, alla quale auguriamo di condurre la prossima stagione di Linea Verde Life.

Un augurio che in realtà è uno spoiler dei palinsesti che la Rai presenterà ufficialmente alla stampa e agli investitori pubblicitari venerdì 7 luglio a Napoli. Come da indiscrezioni giornalistiche che circolano da tempo (ovviamente TvBlog ve ne ha dato conto già molte settimane fa), infatti, Elisa Isoardi sarà la nuova conduttrice di Linea Verde Life, insieme a Monica Caradonna, al posto di Daniela Ferolla (che passa a Unomattina) e a Marcello Masi, che attualmente sta conducendo su Rai1 dal lunedì al venerdì Camper. La conferma era arrivata pochi giorni fa quando l’amministratore delegato della tv pubblicato ha illustrato i palinsesti in Cda, indicando la Isoardi come nuovo volto del programma spin-off di Linea verde che racconta il territorio italiano, l’agricoltura, la biodiversità, la sostenibilità, l’innovazione e le eccellenze agroalimentari. Ora, con le parole di Bruno Vespa – da sempre uomo simbolo della Rai e da qualche tempo ufficioso consigliere della Premier Giorgia Meloni in ambito comunicativo – la definitiva sentenza. E benedizione.

L’annuncio ufficiale della Isoardi, ex conduttrice de La Prova del cuoco e negli ultimi tempi ai margini della televisione, a Linea Verde Life, comunque, come detto, arriverà soltanto venerdì 7 luglio.