Primavera elettorale quella che gli italiani hanno di fronte e gran lavoro in arrivo per Porta a porta. Nei prossimi mesi, dopo le recenti elezioni regionali in Abruzzo e in Sardegna, gli italiani saranno chiamati al voto per alcune tornate elettorali che misureranno il valore dei partiti italiani. I primi italiani chiamati al voto saranno i residenti della Basilicata, dove il prossimo 21 e 22 aprile sono previste le elezioni regionali. Poi tutti quanti si andrà a votare l’8 di giugno per le elezioni europee, questo vero termometro dei partiti nostrani, a partire da quelli al governo. Elezioni quelle che saranno l’ago della bilancia anche per le prossime nomine Rai.

Porta a porta ed il focus per le prossime elezioni

Contestualmente alle elezioni europee i residenti del Piemonte saranno chiamati a scegliere il loro governatore, mentre in autunno sarà l’Umbria a chiamare i propri abitanti al voto. In questo contesto diventano sempre più di attualità le trasmissioni televisive che si occupano principalmente di temi politici. Quella che è in onda da più tempo, condotta dal giornalista principe da sempre di questi temi è ovviamente Porta a porta.

Il programma diretto e condotto da Bruno Vespa, chiamato da molti come “la terza Camera italiana” sarà al centro delle trasmissioni che si occuperanno di elezioni nelle prossime settimane. Intanto in calendario, su Rai1, sono previsti tre appuntamenti speciali che andranno in onda prima delle prossime elezioni regionali in Basilicata.

Giuseppe Conte da Bruno Vespa

Per la precisione saranno tre trasmissioni in onda ai primi di aprile su Rai1. Tre speciali del programma di Rai1 dedicati ai tre maggiori partiti italiani. Nel dettaglio martedì 2 aprile, in seconda serata su Rai1, è prevista una puntata con protagonista dello studio romano di Rai1 in via Teulada il presidente e leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte.

Elly Schlein e Giorgia Meloni a Porta a porta

Nella giornata seguente di mercoledì 3 aprile sarà la volta della segretaria del Partito Democratico Elena Ethel Schlein detta Elly. Chiuderà questo trittico di puntate dedicate ai leder delle tre maggiori forze politiche italiane la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, protagonista della puntata di giovedì 4 aprile del programma di Bruno Vespa. Tutte e tre le puntate di cui sopra andranno in onda in seconda serata su Rai1 attorno alle 23:30, ovviamente con la conduzione di Bruno Vespa,