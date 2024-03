Nei giorni scorsi ci siamo occupati di quello che potrebbe essere la Rai del futuro. Come la maggior parte dei temi televisivi e soprattutto quelli che riguardano la Rai, tutto è legato agli accadimenti che ci saranno da qui ai prossimi mesi. Per la Rai in particolare si parla di accadimenti politici. La scadenza cardine è quella del 9 giugno quando ci saranno le elezioni europee, con il tagliando dei partiti attualmente al governo.

La nuova Rai, le elezioni europee (ma non solo quelle)

Da li si capiranno molte cose. Ma siccome di elezioni europee si tratta e non di elezioni politiche, ecco che il cambio in Rai, secondo quanto è più attendibile ritenere, avverrà prima. Oggi dunque qui ci occupiamo del calendario da qui a giugno per la Rai.

I palinsesti autunnali decisi da Roberto Sergio

I palinsesti autunnali, come già scritto su queste colonne più volte, verranno confezionati dall’attuale governance della Rai. Gli attuali direttori di genere porteranno all’AD le loro proposte, che saranno vagliate quindi da Roberto Sergio, in collaborazione stretta con il direttore generale Giampaolo Rossi e con il direttore distribuzione Stefano Coletta. Con loro il direttore marketing Roberta Lucca e il Chief Financial Officer Marco Brancadoro. In questa fase verranno affidati maggiori poteri alla distribuzione, al marketing e al CFO, uomini di fiducia di Sergio.

I passaggi per arrivare alla nuova Rai

Al termine di questa interlocuzione l’Ad Roberto Sergio stilerà -in assoluta autonomia- i palinsesti che verranno presentati a maggio al Consiglio di amministrazione per l’approvazione. Prima di questo però, il 18 aprile 2024 è prevista una seduta del Consiglio per approvare il bilancio. Dal 18 maggio l’assemblea per l’approvazione del bilancio 2023 e contestualmente dovrebbe partire l’iter per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione della Rai.

L’iter per l’elezione del nuovo CdA Rai

Come noto due consiglieri saranno eletti dalla Camera dei Deputati, due dal Senato della Repubblica, uno dai dipendenti Rai e due designati da Ministero dell’economia e finanze. Uno verrà indicato come Presidente e l’altro come Amministratore delegato dal MEF. Poi sarà convocato il Consiglio dei Ministri con successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Quindi l’assemblea Rai, poi convocazione del nuovo CdA e votazione in vigilanza con i due terzi per il Presidente. Eccoci poi al 9 giugno per le elezioni europee.

Sui nomi attenzione ai Papi che escono Cardinali dal conclave

Queste sarebbero le tappe che porteranno la Rai da qui alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione. Sul dopo ci siamo già espressi da queste colonne circa l’attuale orizzonte. Va detto però che tutto va preso con il beneficio dell’inventario, perchè parlare di nomi, nomine e quant’altro, tre mesi prima è piuttosto prematuro, soprattutto di questi tempi, in cui dall’oggi al domani tutto può cambiare. L’attualità e la cronaca, sono sempre dietro l’angolo, come direbbe il grande Maurizio Costanzo.