Porta a Porta è un programma di approfondimento giornalistico in onda su Rai 1, condotto da Bruno Vespa. A partire da settembre 2023 va in onda la ventottesima edizione.

Di cosa si parla a Porta a Porta?

Insieme ai protagonisti della stagione politica, i personaggi del mondo finanziario, dell’imprenditoria e del sindacato si basa il racconto del paese e dei suoi risvolti politici e sociali. Continuerà il confronto sul rilancio del Paese e sulle soluzioni riguardo i tanti aspetti di primo piano in questo momento in Italia.

Verrà seguito il dibattito politico interno, ma anche quello internazionale in vista delle elezioni europee di giugno 2024. E, come sempre, spazio anche per la cronaca, l’attualità, il costume e i nostri stili di vita.

Porta a Porta, ospiti

Gli ospiti della nuova edizione del programma di Bruno Vespa, come di consueto, saranno i protagonisti della scena politica, giornalisti, esperti, protagonisti della cronaca e anche personaggi provenienti dal mondo del costume e dello spettacolo.

Porta a Porta: quando inizia?

La nuova edizione del programma condotto da Bruno Vespa va in onda a partire dal 12 settembre 2023. Il programma andrà in onda su Rai 1 in seconda serata, con orari che dipendono dal programma trasmesso in prime-time, ogni martedì, mercoledì e giovedì.

In occasione di eventi eccezionali, il programma va in onda anche in prima serata con puntate speciali.

La trasmissione di Bruno Vespa va in onda anche su Rai Italia.

Come vedere Porta a Porta?

Il programma sarà visibile in diretta su Rai 1 (anche per chi usufruisce di un abbonamento a Sky e Tivu Sat). In streaming, sul sito ufficiale di Rai Play su PC e su tutti i device, dove sarà possibile rivedere la puntata anche dopo la messa in onda.

Chi è che conduce Porta a Porta?

Fin dalla prima puntata, andata in onda il 22 gennaio 1996, il programma è sempre stato condotto da Bruno Vespa, impegnato dalla scorsa stagione tv anche con il programma di access prime time Cinque minuti, ritornato per la seconda edizione da lunedì 11 settembre.

Come si chiama la sigla di Porta a Porta?

La sigla del programma è la colonna sonora del celebre film Via col Vento.

Lo studio

Il programma viene registrato nello Studio 5 del Centro di produzione Rai di via Teulada, in Roma.