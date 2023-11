Uno speciale ricco di polemiche. “Ieri Rai1 con Bruno Vespa ha scelto di regalare alla coppia Meloni Schlein una incredibile e assurda visibilità in prima serata ai danni degli altri schieramenti“. L’accusa arriva da Matteo Renzi, in riferimento all’appuntamento in prima serata di Porta a Porta dedicato alle vittime di mafia, con numerose testimonianze in collegamento ed in studio. Tra queste c’erano anche quelle della Presidente del Consiglio e della segretaria del Partito Democratico. “Mai si era violata la par condicio in modo così smaccato“, ha proseguito il leader di Italia Viva, con una stoccata rivolta agli ascolti realizzati dallo speciale, fermatosi sotto al milione di spettatori e ad appena il 6,1% di share.

“La percentuale di ascolto è stata semplicemente imbarazzante. Questo non è servizio pubblico. E a viale Mazzini qualcuno dovrà prima o poi rispondere di questo modo di procedere che causa un danno alle casse e alla credibilità dell’azienda“.

Nel corso dell’intervista, Vespa aveva anche esulato dall’argomento della serata, chiedendo alla Meloni un commento sulla decisione del magazine ‘Politico’ di eleggerla a leader più influente d’Europa. “Ho banalmente smentito i pronostici”, ha replicato la premier. “Lavorando e dimostrando che puoi essere credibile e rispettato se dici quello che pensi e che gli altri non hanno il coraggio di dire. Si diceva che l’Italia sarebbe stata isolata a livello internazionale […] Hanno detto che l’economia italiana sarebbe crollata: abbiamo le nostre difficoltà ma sempre dei record occupazionali che non si erano mai visti prima abbiamo registrato nell’ultimo anno a tutti i livelli“.

Che sia stato questo fuori programma propagandistico ad irritare Renzi?