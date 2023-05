Beppe Convertini fuori da Linea Verde? In base a quanto risulta a TvBlog, nessuna decisione ad oggi sarebbe stata presa in maniera ufficiale e definitiva, ma questa ipotesi appare al momento decisamente la più probabile. Evidentemente non una bella notizia per Convertini, che in questi giorni è alle prese con i postumi di un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto di recente mentre era in sella alla sua moto.

Se le possibilità che il conduttore pugliese venga confermato alla guida dello storico e fortunato contenitore domenicale di Rai1 sembrano poche, sarebbe praticamente certa, invece, la presenza di Peppone Calabrese anche nelle prossima edizione.

Di sicuro la questione conduzione di Linea Verde è attualmente sul tavolo del neo direttore dell’intrattenimento daytime Rai Angelo Mellone, che – va ricordato – si occupava di Linea Verde e degli altri programmi legati al territorio già prima delle ultime nomine che hanno ridefinito l’organizzazione dirigenziale a Viale Mazzini. Alla base della probabilissima esclusione di Convertini non ci sarebbero ragioni legate agli ascolti del titolo, assolutamente positivi, ma la necessità di incastrare i tanti tasselli nell’intricatissimo puzzle del daytime (e non solo).

Dunque, chi ci sarà accanto a Peppone Calabrese e al posto di Beppe Convertini nell’edizione 2023-2024 di Linea Verde? Anche qui, al momento, non esistono risposte definitive. Il nome che circola con più insistenza parrebbe essere quello di Angela Rafanelli, che già affianca Peppone nella versione estiva del programma. Ma non sarebbe da escludere il clamoroso ritorno di Federico Quaranta, che nel 2019 fu sostituito proprio da Convertini, non senza polemiche. E che, però, ad oggi risulta confermatissimo al timone de Il Provinciale.

A proposito di Linee, sarebbe praticamente sicuro l’addio di Daniela Ferolla da Linea Verde Life. L’ex Miss Italia approderà a Unomattina per una striscia green di circa mezz’ora all’interno del contenitore condotto da Massimiliano Ossini. Un progetto che, come raccontò a suo tempo TvBlog, risale ad un anno fa. A questo punto a Life – come anticipato da Dagospia – dovrebbe arrivare una tra Elisa Isoardi e Monica Caradonna (o entrambe per dar vita ad una conduzione tutta al femminile?).