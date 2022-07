I più attenti avranno notato che nei palinsesti presentati ufficialmente dalla Rai il 28 giugno scorso non c’è traccia di Daniela Ferolla. La conduttrice, in effetti, non compare al timone di Linea Verde Life, dove l’unico conduttore citato è Marcello Masi (debutto fissato sabato 17 settembre alle ore 12.20). Stando a quanto risulta a TvBlog, in queste ore in Rai si sta cercando un nuovo programma da affidare all’ex Miss Italia. Sembra svanita l’ipotesi, anticipata da TvBlog alcune settimane fa, della Ferolla alla conduzione della puntata del venerdì di Unomattina, a partire da settembre. Una soluzione, alla quale stava lavorando l’allora responsabile dell’Intrattenimento Daytime Rai Antonio Di Bella, che avrebbe consentito a Massimiliano Ossini (che alla fine dovrebbe aver resistito alla concorrenza di Roberta Capua) di registrare nel weekend Linea Bianca. Ma che non sarà praticata, a maggiore ragione dopo la decisione di non allungare di mezz’ora lo storico contenitore mattutino di Rai1, che dalla prossima stagione durerà soltanto un’ora e andrà in onda tra Tg1 Unomattina e Storie italiane di Eleonora Daniele. Sarebbe stata anche vagliata l’idea di affidarle una rubrica quotidiana all’interno di Unomattina, ma l’ipotesi è poi tramontata.

Dunque, per Daniela Ferolla, desiderosa di abbandonare la sua comfort zone di lanciarsi in una nuova avventura televisiva, sarebbe in corso da parte della Rai la ricerca di un nuovo titolo, anche se gli spazi vacanti nel palinsesto della rete ammiraglia paiono davvero pochi. In questo senso, il weekend potrebbe alimentare qualche speranza, ma la situazione non è detto che si sblocchi.

E così, nel caso – non così improbabile – in cui non dovesse essere individuato dalla direttrice dell’Intrattenimento Daytime Rai Simona Sala un nuovo spazio per la conduttrice, da anni considerata la lady green della tv pubblica e ora in profumo di promozione, appare scontato un suo ritorno al timone di Linea Verde Life, accanto a Masi (con la partecipazione di Federica De Denaro). Le prossime ore dovrebbero essere decisive.