La cosa più esaltante, sostanzialmente in tutte le situazioni professionali, è costruire ed inventare nuovi percorsi narrativi, sopratutto in un media come la televisione che fa dei suoi formati i meccanismi dei suoi processi produttivi. Esaltante di certo è il tema di Unomattina che qui abbiamo trattato spesso e volentieri. La divisione netta degli spazi fra Tg1 e rete ha generato due programmi distinti con Tgunomattina che si occupa di cronaca ed attualità ed Unomattina (estate per adesso) che si occupa di tutto il resto.

La decisione di operare questa separazione in estate, è figlia proprio della volontà della Rai di sperimentare nuove strade, sia da parte del Tg1 che da parte della direzione intrattenimento day time, proprio per arrivare all’autunno con le idee sufficientemente chiare per mettere in onda due prodotti con una solida base concettuale. Sono in corso quindi in questi giorni / settimane tutta una serie di ragionamenti ed esperimenti che coinvolgono tutte le forze in campo, sia di Unomattina che di Tgunomattina.

Di certo sarà importante dare una impronta ben precisa e forte ad entrambe le produzioni, la prima che deve trovare dei connotati più concreti e solidi, cercando di perdere quel senso di staticità che appare in più parti del programma, a partire dalla conduzione da seduti che sa molto di Tg e la seconda che deve formatizzarsi, perdendo quel senso di puzzle che annacqua la forza del programma, sopratutto quando questo, da settembre, avrà una durata ridotta ad una sola ora.

In un discorso di questo tipo, parlando del segmento che fa da traino a Storie italiane, è necessario trovare un formato adatto a questo programma ed in questo senso, per quel che riguarda la conduzione si va verso la conferma di Massimiliano Ossini in questo ruolo. E’ definitivamente tramontata l’opzione Roberta Capua per la conduzione di questa fascia oraria, il padrone di casa di Linea bianca e Kalipè rimarrebbe dunque a pieno titolo alla conduzione di Unomattina (fascia 9-10) anche in autunno. La bella e brava Roberta, che ben si sta comportando a Estate in diretta, come già era accaduto lo scorso anno del resto, avrà altre occasioni nei palinsesti primaverili della Rai.