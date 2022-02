Unomattina: l’Aldebaran arriva con l’estate

Finalmente ci siamo. Dopo tanto parlarne arriva la rivoluzione di Unomattina, lo storico contenitore del mattino di Rai1 il primo nato dalla collaborazione fra rete e testata, fra Rai1 e Tg1 nell’ormai lontano 1986 con la conduzione di Piero Badaloni ed Elisabetta Gardini. L’Aldebran, come da queste colonne lo avevamo chiamato ormai alcuni anni fa, arriverà sui teleschermi della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo e arriverà in coincidenza con l’edizione estiva di questo programma, in onda da inizio giugno.

Il programma, realizzato nel medesimo studio e con la medesima squadra tecnica, verrà diviso in due parti. La prima parte di Unomattina sarà di pertinenza del Tg1 e andrà in onda dalle ore 7 e fino alle ore 8:45, con al suo interno alle ore 8 l’edizione estesa del Tg diretto da Monica Maggioni, la seconda che si protrarrà fino alle ore 10 (e dintorni, si sta pensando che sia inutile approntare un’altra produzione prima delle repliche di Don Matteo).

La prima parte del programma sarà condotta da una giornalista del Tg1 la cui scelta definitiva non è stata ancora fatta. I nomi in pole position sono quelli di Valentina Bisti, che già conosce a menadito questa fascia avendola condotta per tanto tempo, Isabella Romano e Giorgia Cardinaletti. Questa fascia di Unomattina vivrà esclusivamente di news con un susseguirsi di collegamenti, commenti, prime pagine dei giornali, interazioni social e quant’altro possa informare il pubblico di Rai1 su tutto ciò sta accadendo, superando quindi la vetusta logica dell’edizione del Tg ogni mezz’ora.

La seconda fase dell’Aldebaran di Unomattina estate sarà condotta da Massimiliano Ossini e vivrà su tutto ciò che è soft news, oltre che rubriche per il vivere quotidiano, il tutto rivolto al pubblico che popola quella fascia oraria, ovvero un pubblico femminile e squisitamente più maturo. Questa dell’estate sarà la vera sperimentazione di questo nuovo corso di Unomattina, per altro caldeggiata da due stagioni da Stefano Coletta e che ora la vedrà da spettatore esterno, che servirà a perfezionarlo per l’edizione autunnale di questo programma. Due spazi distinti, che serviranno a coprire meglio gli argomenti e i temi di un programma che riparte da zero, anzi da uno, Unomattina naturalmente.