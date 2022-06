Riprende il viaggio di Kalipè – a passo d’uomo, che dopo la messa in onda di dicembre 2021, torna con due puntate speciali, summer edition, a partire da domani in prima serata su Rai2 (ore 21.20). Ideato e condotto da Massimiliano Ossini, il programma (che ieri ha vinto il Premio Moige) prova a raccontare il Pianeta nella sua bellezza e nelle sue fragilità e ad esplorare le strade possibili per salvaguardarlo.

Il fil rouge della puntata di domani sera sarà la canzone Azzurro, resa celebre da Adriano Celentano, colore che non solo indica l’infinità e la perfezione di cieli e mari, ma che rappresenta anche l’energia, intrinseca e pulita, del nostro pianeta. Nel menù dell’appuntamento di oggi l’isola maldiviana che è riuscita a resistere all’urbanizzazione selvaggia puntando sulla sostenibilità, il faccia a faccia con le specie in via di estinzione che popolano i mari delle Hawaai, le terme islandesi che si affacciano sull’oceano, il parco naturale spagnolo punto nevralgico per la biosfera di tutta Europa e il deserto di Piscinas in Sardegna.

Con Kalipè torna anche la SkyWay, lo studio televisivo più alto del mondo, a 3.462 metri di altitudine, nella straordinaria cornice del massiccio del Monte Bianco.

L’ospite d’eccezione della puntata di domani sera sarà il maestro Giovanni Allevi, che racconterà di come la natura l’abbia forgiato e sia diventata una vera e propria ragione di vita, insieme alla sua musica, e scopriremo segreti e aneddoti del suo percorso artistico, umano, intellettuale. E, a proposito di musica, Allevi regalerà un’esibizione da record, mai avvenuta prima al mondo: suonerà il suo Our Future in esterno, a 3.462 metri, avvolto dalle montagne innevate delle Alpi. Non ci sarà alcun riferimento ai suoi problemi di salute, di cui ha parlato per la prima volta sabato scorso via social (ha un mieloma).

TvBlog è in grado di anticipare che nella puntata in onda la settimana prossima l’ospite d’eccezione sarà invece l’attore Alessandro Gassmann.

Tornando a domani, sulla SkyWay di Kalipè si alterneranno anche la conduttrice e testimonial del WWF Donatella Bianchi, con cui Ossini racconterà la forza del mare e la necessità di tutelare un bene così prezioso e l’ingegnera Annalisa Corrado con la quale si dialogherà di fonti rinnovabili e dell’importanza di evitare ogni spreco inutile in un momento così precario per il nostro pianeta.

È previsto anche che Ossini, in questo periodo impegnato su Rai1 dal lunedì al venerdì alla conduzione di Unomattina estate, illustri i risultati di uno studio europeo (condotto in Italia da AltroConsumo) sugli indici di sostenibilità di 13 Paesi, riguardanti tra le altre cose il consumo di energia domestica, la gestione dei rifiuti, la mobilità.