Quaranta tra programmi tv per grandi e piccini, canali social e spot pubblicitari (trovate l’elenco in coda al pezzo) sono stati insigniti del Premio Moige 2022, il riconoscimento che il Movimento Italiano Genitori assegna ogni anno alla tv italiana che, a sua detta, spicca per qualità sia nella forma che nella sostanza e nei messaggi.

I quaranta titoli sono contenuti nell’annuale guida mediatica redatta dal Moige, che cambia nome da “Un anno di zapping e like” a “Un anno di zapping e di streaming”, con l’intenzione di voler sottolineare l’importanza sempre maggiori delle nuove modalità di visione dei contenuti realizzati dal piccolo schermo.

La guida contiene circa trecento prodotti analizzati: ci sono programmi televisivi di vario genere, fiction e serie tv, canali social (tra questi è stato inserito per la prima volta Tik Tok) e spot pubblicitari. Inoltre, sono stati assegnati quattro premi speciali legati alla Polizia Postale, alla Polizia Stradale, alla Federazione Italiana Cuochi ed uno alla carriera.

Nella guida c’è (quasi) tutta la tv italiana andata in onda nel corso della stagione appena conclusa, con qualche incursione nelle produzioni straniere. Lo sguardo è, ovviamente, quello a cui ci ha caratterizzato il Moige, ovvero rivolto all’attenzione verso contenuti fruibili da tutta la famiglia, capaci di intrattenere e di trasmettere messaggi positivi.

Ma se ci sono dei premi per i migliori programmi, ci devono essere anche delle segnalazioni per i peggiori: sono in tutto cinque le produzioni che secondo il Moige devono essere gettati nel “bidoncino del trash”. Sono il film “Il principe cerca figlio”, la serie tv Squid Game, Drag Race Italia, Grande Fratello Vip e La Pupa e il Secchione Show, a cui si aggiungono lo spot del filo interdentale Geldis e lo spot di Segugio.it, i canali web di BelloFigo, Er Gennaro, Fierik, melagodo, WhenGamersFail>Lyon ed i canali social di Denis Dosio e doctorvendetta.

Numerosi, invece, i programmi che hanno ricevuto gli altri “distintivi” del Moige, dalla “stella” simbolo di prodotto di qualità alla faccina sorridente, ma anche la faccina indifferente e quella triste, simboli questi ultimi di prodotti da cui stare alla larga. A questo link potete scaricare la guida e l’elenco completo dei programmi analizzati quest’anno.

I vincitori del Premio Moige 2022

Fiction, serie tv e docufiction

A Muso Duro (Raiuno)

Canonico (Tv2000)

Fino all’ultimo battito (Raiuno)

La scelta di Maria (Rai Cinema/Raiuno)

Noi (Raiuno)

Intrattenimento, cultura e informazione

A cena da Maria Latella (Sky Tg24)

Apnea (RaiPlay)

Cesare e Nerone-Tra storia e leggenda (Focus)

Dentro il Quirinale-Il palazzo degli italiani (Sky Arte)

Il sogno del podio (Rai 5)

Kalipè-A passo d’uomo (Raidue)

L’ingrediente perfetto (La 7)

La fabbrica del mondo (Raitre)

Laura Pausini: piacere di conoscerti (Prime Video)

My Love: sei storie di vero amore (Netflix)

Ore 14 (Raidue)

Pechino Express (SkyUno)

Stanotte a Napoli (Raiuno)

The Band (Raiuno)

Programmi per bambini e ragazzi

Bravo! (MediasetPlay)

Crazy Cooking Show (Boing)

Gli Acchiappagiochi (Rai Yoyo)

Io alla tua età (Rai Gulp)

Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa (Rai Yoyo)

MeteoHeroes (Cartoonito)

Programmi per ragazzi

Halloweird (Rai Gulp)

Snow Black (Rai Gulp)

Voglio essere un mago (Raidue)

Spot

Enel X Pay-La piscina

Mutti-Ugo: storia di una piccola grande idea

Pirelli-150 anni

Scavolini-Insieme siamo casa

Teneroni Casa Modena

Yamamay-Everyday, everybody, every generation

Premi speciali

Polizia Postale: Non mi lasciare (Raiuno)

Polizia Stradale: Vostro Onore (Raiuno)

Federazione italiana cuochi: Alessandro Borghese Kitchen Sound (SkyUno)

Premio alla carriera: Terence Hill