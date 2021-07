Il Grande Fratello Vip 6 è la sesta edizione del reality di Canale 5, in onda da settembre a dicembre 2021 che, qualora dovesse andare bene, potrebbe essere allungato fino ai primi mesi del 2022. Il programma sarà condotto per la terza volta consecutiva da Alfonso Signorini. Al suo fianco, in veste di opinioniste, avrà per la prima volta Adriana Volpe, concorrente del GF Vip 4 e recente presentatrice di Ogni Mattina, e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, attualmente alla guida della società di scouting SDL.

Grande Fratello Vip 6: quando va in onda?

La sesta edizione del GF parte il 13 settembre 2021 alle 21.30 circa su Canale 5. Al momento sono previste tredici puntate settimanali fissate il lunedì sera. Il Grande Fratello Vip ha anche otto raddoppi, ovvero delle puntate in onda al venerdì, sempre nel prime time della rete ammiraglia Mediaset.

Grande Fratello Vip 6, anticipazioni concorrenti

Il toto concorrenti dei partecipanti al Grande Fratello Vip 2021 è iniziato già durante la messa in onda dell’edizione precedente, quando si vociferava di un possibile interesse di Alfonso Signorini per Gaia Zorzi, poi confermato dal conduttore nel corso di una puntata di Punto Z al fratello, nonché vincitore del GF Vip 5 Tommaso Zorzi.

Vediamo insieme i nomi dei possibili concorrenti del GF Vip 6 che sono circolati sul web e usciti sui giornali. Come sempre è prevedibile che i vip siano scelti tra personaggi tv, influencer, attori, cantanti, conduttori sportivi, modelli e intellettuali. Ricordiamo che il fatto che un vip abbia affrontato il provino, non fa automaticamente di lui un concorrente del Grande Fratello.

Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento.

figlia di Morgan e Asia Argento. Francesca Cipriani , valletta e opinionista.

, valletta e opinionista. Gianmaria Antinolfi , imprenditore napoletano, ex di Belen Rodriguez. (Oggi)

, imprenditore napoletano, ex di Belen Rodriguez. (Oggi) Katia Ricciarelli , cantante lirica e attrice. (Oggi)

, cantante lirica e attrice. (Oggi) Manuel Bortuzzo , nuotatore. (TvBlog)

, nuotatore. (TvBlog) Miriana Trevisan , conduttrice tv. (TvBlog)

, conduttrice tv. (TvBlog) Giovanni Ciacci , stylist e personaggio tv (Davidemaggio)

, stylist e personaggio tv (Davidemaggio) Nina Moric , modella (Oggi)

, modella (Oggi) Jeda , compagno di Vera Gemma (Oggi)

, compagno di Vera Gemma (Oggi) Justine Mattera , conduttrice (Oggi)

, conduttrice (Oggi) Manuel Zardetto , ex di Tommaso Zorzi (Nuovo)

, ex di Tommaso Zorzi (Nuovo) Sophie Codegoni , ex tronista di Uomini e donne (Oggi).

, ex tronista di Uomini e donne (Oggi). Manila Nazzaro , conduttrice. (iGossip.it)

, conduttrice. (iGossip.it) Mariana Catanzaro , ex tronista di Uomini e donne. (NuovoTv)

, ex tronista di Uomini e donne. (NuovoTv) Marco Bellavia , conduttore. (NuovoTv)

, conduttore. (NuovoTv) Anna Oxa , cantante. (Dagospia)

, cantante. (Dagospia) Ainett Stephens , modella e valletta (Dagospia)

, modella e valletta (Dagospia) Alex Belli , attore (TvBlog)

, la modella e valletta (TvBlog) Michele Casalino , e il modello ed ex Uomini e donne (TvBlog)

, e il modello ed ex Uomini e donne (TvBlog) Jessica, Lulu e Charli Hailé Selassié , sorelle principesse. (Oggi)

, sorelle principesse. (Oggi) Maria Monsè , conduttrice e opinionista. (Dagospia)

, conduttrice e opinionista. (Dagospia) Jo Squillo , conduttrice e cantante (Dagospia)

, conduttrice e cantante (Dagospia) Amedeo Goria , giornalista (Dagospia)

, giornalista (Dagospia) Soleil Sorge , personaggio tv e influencer (iGossip.it)

, personaggio tv e influencer (iGossip.it) Carmen Russo , showgirl (Davidemaggio)

, showgirl (Davidemaggio) Davide Silvestri , attore (Davidemaggio)

, attore (Davidemaggio) Pamela Prati , showgirl (Fanpage)

, showgirl (Fanpage) Totò Schillaci , ex calciatore (Fanpage)

, ex calciatore (Fanpage) Raz Degan , attore (Fanpage)

, attore (Fanpage) Raffaella Fico, showgirl (Fanpage)

Grande Fratello Vip 6, cast ufficiale

I nomi dei concorrenti vip che varcheranno la porta della casa più spiata degli italiani si sapranno tra fine agosto e inizio settembre.

Grande Fratello Vip 6 programmazione tv

Il Grande Fratello Vip 2021 è trasmesso su Canale 5 in prima serata. La rete ammiraglia Mediaset e Italia 1 propongono anche il riassunto quotidiano nel daytime pomeridiano. Come sempre su Mediaset Extra è possibile seguire la diretta non stop. La5, infine, trasmette le puntate del prime time il giorno dopo la messa in onda su Canale 5, e dedica ampi spazi al reality durante tutto il giorno.

Il programma sarà trasmesso in streaming da Mediaset Infinity, probabilmente con due regie dedicate.

Grande Fratello Vip 6 puntate

Le puntate previste della sesta edizione del Grande Fratello sono 21.

Grande Fratello Vip 6 casa

Non sono state ancora pubblicate la planimetria e le foto della casa del GF Vip 2021.