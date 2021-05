Mentre Pupo ha annunciato al Quotidiano Nazionale che “nei prossimi mesi e per tutto il 2022, sarò impegnato nel recupero dei concerti annullati a causa della pandemia e in quelli nuovi che stanno cominciando ad arrivare” e che quindi sarà costretto a rinunciare al ruolo di opinionista, si lavora al cast del Grande Fratello Vip, in partenza a settembre in prima serata su Canale 5 con la confermata conduzione di Alfonso Signorini. Secondo quanto risulta a TvBlog, nelle scorse ore sarebbe stata provinata Miriana Trevisan. La showgirl, velina di Striscia la notizia nella stagione 1994-1995, sarebbe quindi tra le candidate a far parte della lunga rosa di concorrenti della prossima edizione del Gf Vip.

Per lei si tratterebbe del ritorno alla tv che conta dopo alcuni anni ai margini. Tra le sue esperienze più recenti sul piccolo schermo anche quella di naufraga all’Isola dei famosi, dove nel 2007 si classificò al quarto posto.

Non è la prima volta che il nome di Miriana Trevisan viene accostato al reality di Canale 5. Nel 2020 sembrava che il suo ingresso dovesse concretizzarsi, per dar vita nella Casa più spiata di Italia ad un confronto con l’ex marito Pago e Serena Enardu. Poi però l’ospitata saltò, con tanto di annuncio della diretta interessata sui social.

Intanto, in questi giorni circolano altri nomi di possibili concorrenti del Grande Fratello Vip. Si va dall’attore Gabriel Garko, che pochi mesi fa proprio nel programma di Signorini ha fatto coming out, a Katia Ricciarelli, passando per Barbara Bouchet e per la sorella di Tommazo Zorzi, Gaia. Altro nome caldo, secondo le indiscrezioni di stampa, quello di Martina Miliddi, reduce da Amici di Maria De Filippi.

Foto @alessandroduchettiphotographer via Facebook