Grande Fratello Vip 6, Katia Ricciarelli contro Carmen Russo: “Vieni giù dal podio” (video)

Aria di maretta durante le nomination palesi tra le donne dell’undicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘. La votazione di Katia Ricciarelli ai danni di Carmen Russo apre un’accesa discussione in casa. La cantante lirica non ha apprezzato, a suo dire, il fatto alcune compagne d’avventura si mettano d’accordo per decidere chi mandare al televoto (Qui, il video):

Ricciarelli: ‘Negli ultimi giorni non ci siamo incontrate. Carmen sei una signora che ha 60 anni. Queste scuse da te non le accetto, non le devi dire’.

Russo: ‘Hai detto che sono ipocrita e pettegola…’

Ric: ‘Stavo giocando con Ainett. Lei giocava con Jo. Noi due giocavamo, loro due si sono riunite sulle sedie a spettegolare. Del gioco del biliardo non me ne frega niente. Siete state scorrette. Non mi piace questa cosa. Dovete dire le cose come stanno. Non amo i pettegolezzi’.

Rus: ‘Siamo state vicine per un mese. Hai battezzato tutte. Parlavamo davanti a te ad un metro dal biliardo’.

Lite tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo al Grande Fratello Vip 6

Le due opinioniste, in studio, hanno avvalorato le tesi dell’ex moglie di Pippo Baudo sostenendo l’esistenza di accordi prima della puntata:

Ric: ‘Il Grande Fratello vi ascolta lo stesso. Stavate parlando di nomination. Dai signora calmati che non voglio rovinarmi la serata. Sono stanca di questa prima della classe. Vieni giù dal podio’.

Rus: ‘Io prendo e me ne vado. Non è possibile. Dicevamo a vicenda che le nomination sarebbero state tra le donne, pensando di prendere un solo voto, e le ho detto: ‘Se hai difficoltà vota me’.

Ric: ‘Sei la regina dagli occhi di acciaio. Tu non puoi darmi della pettegola. Hai sparlato di tutte’.