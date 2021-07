Grande fratello vip 6, anche Ainett Stephens e Alex Belli nel cast

Si avvicina giorno dopo giorno, anche se l’estate 2021, quella del green pass è ancora lontana da finire, l’appuntamento con il Grande fratello vip 6, la costola “famosa” del primo e più celebre reality show della televisione italiana. Il team guidato da Alfonso Signorini sta preparando il cast di quella che si annuncia -stando alle voci raccolte in ambienti vicino alla produzione del programma- come l’edizione della svolta di questa trasmissione prodotta in collaborazione con Endemol shine Italy.

Già perchè da più parti si racconta di un cast sorprendente che si sta costruendo nel più “assoluto” riserbo. Se è vero infatti che di nomi sui media ne sono usciti tantissimi, come è ormai costume da quando il web è diventato “prorompente” nell’universo mediatico italiano e mondiale, vero è altrettanto che tutti questi nomi il più delle volte sono fatti circolare dagli addetti ai lavori, per i motivi che certamente intuirete.

Da queste parti abbiamo sempre preferito darvi conto di informazioni quanto più vere possibili che seppur nel territorio minato delle indiscrezioni, avessero un fondamento di verità. In questa ottica vi diamo conto di qualche nome che quasi sicuramente (non tutti i contratti sono chiusi) potrà far parte del gruppone di concorrenti che animeranno il varietà previsto su Canale 5 con un appuntamento bi-settimanale da lunedì 13 settembre 2021.

Uno dei nomi in questione è quello della modella venezuelana Ainnet Stephens che ha già per altro ben frequentato i territori televisivi italici. In particolare la ricordiamo in Realt tv, Azzardo, Ciao Darwin, Festival del circo di Montecarlo, Chiambretti night, Grande fratello 10, Quelli che il calcio e Detto fatto. Insomma di certo non un concorrente di primo pelo televisivamente parlando, come del resto è il secondo nominativo di oggi. si tratta di Alex Belli, all’anagrafe Alessandro Gabelli.

Pure lui notissimo al grande pubblico televisivo, lo ricordiamo fra i protagonisti di Cento vetrine e più recentemente di Furore, ma per restare nel territorio del reality show da menzionare la partecipazione nel 2015 all’Isola dei famosi, ma anche in Ballando con le stelle e più recentemente a Temptation island vip 2. Chiudiamo questo trittico di concorrenti del Grande fratello vip 6 con il modello ed imprenditore pugliese Michele Casalino . Fra i nomi circolati nella rete e pubblicati dall’autorevole sito web Dagospia ci sentiamo di confermare Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Anna Lou Castoldi, Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi. Il cast però al momento non è ancora chiuso, quindi è lecito attendersi a breve qualche aggiustamento e qualche novità (perchè no, anche clamorosa) in attesa dell’annuncio ufficiale del gruppo di concorrenti dell’edizione numero sei del popolare varietà di Canale 5.