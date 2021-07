Grande Fratello VIP 6: Manila Nazzaro e Gianmaria Antinolfi nel cast?

Proseguono senza sosta i provini per la sesta edizione del Grande Fratello VIP che vedrà la luce da settembre. Il toto-concorrenti per il cast che sarà impazza e dietro le quinte prende forma a piccoli passi. Mai come quest’anno dunque la discrezione su chi varcherà la porta rossa è ai massimi livelli.

Fino ad ora tra i candidati entrati in campo ci sarebbe – secondo Davide Maggio – lo stilista dei VIP Giovanni Ciacci, ovvero colui che fino a pochi mesi fa sarebbe dovuto volare per l’Honduras ad affrontare l’Isola dei Famosi (esperienza poi annullata per via del Covid). Con lui Manuel Bortuzzo, mentre dal settimanale Nuovo si è vociferato di un possibile ingresso per Manuel Zardetto (ex del vincitore della scorsa edizione, Tommaso Zorzi) e ancora Francesca Cipriani e Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne recentemente affiancata a Fabrizio Corona. Di quest’ultima, Alberto Dandolo del settimanale Oggi ha dato la certezza della sua presenza. Sempre secondo indiscrezioni, in pole position ci sarebbe Maria Monsè, ex conduttrice nonché opinionista nei programmi di Barbara d’Urso.

Aggiungiamo anche un nostro retroscena del maggio scorso che riguarda Miriana Trevisan, la showgirl sarebbe stata provinata e dunque anche lei rientrerebbe nella fila degli aspiranti ‘vipponi’.

Gli ultimi aggiornamenti in ordine di tempo stavolta riguardano due nomi di cui uno conosciuto nel mondo della bellezza e del piccolo schermo, mentre il secondo più per questioni gossippare. Partiamo da Manila Nazzaro, ex Miss Italia 1999 e conduttrice di diverse edizioni di Mezzogiorno in famiglia nonché speaker radiofonica di Radio Zeta ed RTL 102.5. Secondo il sito Gossip.it sarebbe pronta a vivere l’esperienza di un secondo reality show dopo aver affrontato il viaggio dei sentimenti di Temptation Island un anno fa con il suo compagno Lorenzo Amoruso.

Dalle pagine di Oggi, invece, trapela il nome dell’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi. Nell’estate 2020 finì al centro delle cronache rosa per un flirt fugace con Belèn Rodriguez, ben prima che lei iniziasse la storia d’amore con Antonino Spinalbese. Antinolfi tempo fa avrebbe avuto una storia anche con un’altra gieffina protagonista della scorsa edizione: Dayane Mello.

Tornando sul programma, ricordiamo che la data della prima puntata di Grande Fratello VIP è fissata per lunedì 13 settembre. A differenza dell’anno scorso, quando il reality fu prolungato per ulteriori 3 mesi quasi all’improvviso e durante la messa in onda del programma, quest’anno l’ipotesi della prosecuzione è già all’attenzione dei piani alti di Mediaset.

Se gli ascolti daranno man forte al programma, si bisserà come è accaduto per la quinta edizione.