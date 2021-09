Sonia Bruganelli posta una foto con Giancarlo Magalli: la reazione di Adriana Volpe

A movimentare un sabato sera di fine settembre ci hanno pensato due donne dello spettacolo: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Le due opinioniste del ‘Grande Fratello Vip 6‘ hanno iniziato a ‘darsele (anzi dirsele) di santa ragione’ dopo la pubblicazione di una foto della moglie di Paolo Bonolis con Giancarlo Magalli, da qualche tempo, nella ‘black list’ della Volpe.

Le serate divertenti organizzate all’ultimo momento ‼️‼️‼️ @magallinobellino ed i suoi aneddoti

Apriti cielo!!! L’ex conduttrice de ‘I Fatti vostri’, in maniera tempestiva, ha affidato, ai propri account Instagram e Twitter, diverse stoccatine alla compagna di reality.

Dio li fa e poi li accoppia…all’ultimo momento 🤣 tanto bellini #GFVIP pic.twitter.com/w0HC2HHR93 — Adriana Volpe (@AdrianaVolpeTV) September 25, 2021

Inizia tu, gioia mia — Adriana Volpe (@AdrianaVolpeTV) September 25, 2021

sto tremando adriana volpe salvandoci il sabato sera pic.twitter.com/KE6DBwvLyf — jedà stan account (@Tristan__esdpv) September 25, 2021

Vedi quelle serate organizzate all’ultimo momento, che belle che sono. Ma quanti sono bellini, tanto. Dio li fa e poi li accoppia. Ci vediamo lunedì.

I social della Bruganelli, nel giro di poche ore, sono stati sommersi da commenti, insulti, feroci critiche (per lo più ingiustificate) a cui ha risposto, come sempre, in maniera secca e schietta. Vi riportiamo qualche screenshot assai emblematico:

Io quindi devo evitare di andare a cena per non incontrare i nemici di altri?!?!

Sono in pochi a capire che la vita è altro rispetto agli screzi di Adriana volpe

Io non faccio coppia con Adriana ma con Paolo e con lui vado e incontro chi voglio. Mi dispiace che Adriana non si renda conto che la mia vita non ha nulla a che vedere con i suoi fatti personali.

Ragazzi Adriana è superiore a tutto ciò.

La facevo più adulta (riferendosi alla follower, ndb). Io e mio marito abbiamo amici a prescindere dalla vita e dagli screzi di Adriana volpe.

Ho visto e mi dispiace perché davvero pensa che la vita degli altri giri intorno alla sua.