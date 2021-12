Grande Fratello Vip 6, la ‘SAD soap’ continua (e Signorini se ne lava le mani…)

Grande Fratello Vip 6 è sempre meno reality e sempre più soap. I protagonisti non possono che essere Soleil Sorge, Alex Belli e la moglie Delia Duran, che stanno reggendo di fatto un’edizione così debole da aver bisogno di un romanzetto d’appendice che somiglia tanto alla sceneggiatura di una tristissima telenovela da rete di provincia. E trattata in maniera così piatta, così distaccata, così artificiale da dare ‘quasi’ la sensazione che sia tutto lontano dal cuore. Viene in mente il dramma, vero, di quell’addio a mezzo stampa della Lecciso ad Al Bano sull’Isola dei Famosi di qualche annetto fa: altri tempi, altre storie, altri…

La puntata del 13 dicembre 2021 del Grande Fratello Vip prepara quindi l’ennesimo faccia a faccia tra marito e ‘moglie’, o meglio compagna perché come detto dallo stesso attore la loro unione è solo simbolica e non legale, visto che – a quanto detto – non è ancora ufficialmente divorziato dalla prima moglie Katarina Raniakova, con la quale ha rotto nel 2017.

Il tutto a poche ore dal bacio selvaggio di Soleil e Alex seguito da liti, urla, siparietti vari (e meno male che la Marini c’è).

Non Valery che dopo che Alex ha dato della testa di caxxo a Soledad se ne esce con "che bello l'amore così passionale, anch'io lo voglio", quanto cavolo è iconica 😭 #GFvip pic.twitter.com/O9klgMBY0b — Gαвrίєℓє🎄 (@itsgebher) December 13, 2021

Ma la serata inizia con Delia Duran in studio, pronta all’ennesimo confronto con un marito innamorato di un’altra (dice) e con un suo bacio immortalato da un noto settimanale di gossip… Come ha preso la notizia la Duran?

“Ero in treno e ho pensato di tornare indietro. Ho visto quel bacio e non me lo merito. Ho una dignità e ho deciso di dire ad Alex che è finita”

dice a Signorini, che commenta con un “Sta soffrendo. È molto tormentata“. Dal canto suo, Belli si dice altrettanto tormentato. In collegamento, Alex ribadisce la sua intenzione di uscire per rimettere insieme la sua vera vita. Non perché quella che sta vivendo in Casa non la sia, dice, “ma non so con Soleil dove stiamo andando“.

Il ‘tormento’ abbraccia anche Signorini. Anche lui, infatti, si definisce “tormentato” e imbarazzato e lancia la sua bomba, a un quarto d’ora dall’inizio dell’ennesima puntata del Grande Fratello Vip:

“Come voi a casa mi chiedo: è una storia già scritta? O è una storia figlia di emozioni incontrollate? È tutto finto, costruito da parte loro (NB da parte loro, ndr), o è tutto vero? Io un’idea ce l’ho, ma posso garantirvi che da conduttore io mi limiterò a raccontare quanto succede, nel bene e nel male. Il tempo dirà la verità”.

Una presa di distanza, ma cum grano salis. Giusto il necessario per non essere ‘accusato di complicità’. Del resto la soap aiuta lo show: l’imbarazzo vissuto non basta per spingere il programma a scoprire la bufala o capire quanto davvero succede. Signorini lascia al tempo il compito di fare il gentiluomo e lascia al suo scorrere la responsabilità di svelare gli arcani: non c’è nessuna intenzione di ‘disinnescare trucchetti’ nel buon nome del gioco o nel nome stesso del ‘reality’. Che sia real o fake questa storia tra Soleil, Alex e Delia sarà raccontata, dunque, fino in fondo: serve, a prescindere. E il pensiero corre ad altri conduttori, ad altri modi di concepire un racconto, un reality, una gara, un programma. Finché la barca va, insomma, il barcarolo la fa andare: se imbarca acqua, cerchiamo di farla galleggiare finché ce n’è. Del resto per Signorini, il GF è la Casa dell’Amore: tutto è amore, solo amore, sempre amore.

So, the SAD soap goes on… ma come insegna il manuale della soap opera (cfr Lilie Ferrari) servono almeno tre linee narrative intrecciate e in progressione per avvincere. Qua siamo alla ripetizione di scene già viste. Arrivare a marzo così non è facile, nonostante le soap nascano per non morire mai (se non per calo di ascolti). ma per S