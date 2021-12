Grande Fratello VIP 6, Alex Belli squalificato

Il colpo di scena finale è stato servito: Alex Belli è stato squalificato dalla casa del Grande Fratello VIP. Ciò che è accaduto nella puntata del 14 dicembre 2021 già alla vigilia aveva il sapore di una svolta decisiva nella tormentata love story (o fiction, a seconda dei punti di vista) tra l’attore, Delia Duran e Soleil Sorge.

Chi si è voluto giocare l’esperienza in pochi giri di lancette è stato proprio Alex. Per lui questa non sarebbe stata comunque una serata facile data la proposta di continuare l’avventura o ritirarsi dal gioco (venerdì scorso è stato annunciato il prolungamento del programma fino al 14 marzo)

Qua siamo davanti ad uno dei concorrenti più controversi di questa edizione. Dopo aver intrapreso un legame quantomeno particolare con Soleil Sorge nonostante una storia d’amore in vita fuori dalla casa, Alex si è trovato davanti ad un bivio: risolvere le questioni private e abbandonare il gioco oppure continuare l’interesse per l’influencer?

La tiritera è proseguita fino allo stremo (la nostra Giorgia Iovane ne ha fatto una disamina ben precisa), stasera la corda si è spezzata e se andiamo a guardare la motivazione, è pure banale.

Delia Duran questa sera si è presentata in casa per un confronto, l’ennesimo nel giro di un mese e poco più. La sua decisione era stata anticipata da un incontro in studio con Alfonso Signorini: “Gli dirò che la storia è finita“. Di parola, Delia lo ha ripetuto in faccia al suo compagno, peccato che Belli fosse coinvolto nel ‘freeze’ a debita distanza dalla modella. Evidentemente Alex, preso dai nervi tesi, ha perso il controllo ed ha infranto il regolamento muovendosi e annullando le misure di sicurezza. Voilà, patatrac.

Sei consapevole che avendo infranto le regole, sei ufficialmente fuori dalla casa del Grande Fratello. Non potrai neppure ritornare nella casa per salutare i tuoi compagni.

Freddo, Signorini ha comunicato così la decisione immediata. Nessuna busta rossa, nessuna attesa spasmodica di un verdetto: Belli è squalificato ed ha colto l’occasione per rivelare che alla sfuriata di sabato scorso sarebbe seguito un invito della produzione a “rimanere fino a lunedì” come afferma Belli prima di abbandonare la casa: “questa è la verita, visto che volete la verità“.

In seguito alla squalifica di Alex, non ci saranno le nominations.