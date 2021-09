Argomenti di certo non ne mancano per la puntata di questa sera del Grande fratello vip 6. Tante le dinamiche che sono accadute all’interno della casa più spiata d’Italia in questi giorni, situazioni che vengono raccontate tutti i giorni nel corso del day time pomeridiano di Canale 5 ed a proposito del day time TvBlog è in grado di anticipare una novità in onda da oggi pomeriggio.

Dalla puntata odierna della striscia quotidiana del pomeriggio di Canale 5 infatti Alfonso Signorini si collegherà in diretta con la casa da dove lancerà e commenterà i temi caldi del giorno che poi verranno affrontati durante la diretta serale del programma. Questa parte in diretta della striscia del Grande fratello vip 6 verrà realizzata nei pomeriggi che precedono la puntata serale, quindi tutti i lunedì e tutti i venerdì.

Di casi che riguardano il Grande fratello vip 6 ne sono accaduti però nelle ultime ore non solo all’interno della casa ma anche al di fuori di essa. Vi abbiamo dato conto del ping pong avvenuto nelle scorse ore fra le due opinioniste del programma diretto e condotto da Alfonso Signorini. Sonia Bruganelli infatti ha postato una foto sul suo profilo Instagram che la ritrae insieme a Giancarlo Magalli (amico di vecchia data della coppia Bruganelli-Bonolis) cosa che non è stata gradita molto da Adriana Volpe, è arcinoto che fra Magalli e la Volpe non scorra buon sangue. Ebbene siamo in grado di anticiparvi che in apertura della puntata di stasera si parlerà proprio di questo battibecco fra le opinioniste del Grande fratello vip 6, tema che verrà dunque affrontato da Alfonso Signorini insieme alle sostitute di Pupo ed Antonella Elia. Voleranno gli stracci fra Adriana e Sonia? Lo scopriremo stasera in prima serata su Canale 5.

Nel frattempo prendono sempre più quota Rosella e Adriana Rota, le due opinioniste pop ribattezzate le “grandi sorelle”, che hanno debuttato con grande successo nella puntata di questo varietà venerdì scorso. Ecco dunque che fra le due litiganti, Adriana e Sonia, le terze possano godere. Attente dunque le due titolari opinioniste del Grande fratello vip 6 che altre due sono pronte a sostituirle in ogni momento!