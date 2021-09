Rosella ed Adriana Rota: chi sono le opinioniste ‘pop’ del Grande Fratello Vip 6 (video)

Nel corso della quarta puntata del ‘Grande Fratello Vip 6’, in onda, stasera venerdì 24 settembre 2021, sono state presentate le due nuove opinioniste ‘pop’, le Grandi sorelle, ovvero Rosella e Adriana Rota che affiancheranno le titolari Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Le nostre due opinioniste-pop… Rossella e Adriana! Benvenute a #GFVIP! No vabbè… adoooooro! 🔥 pic.twitter.com/6fTHacvCcr — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 24, 2021

Abbiamo già raccontato come mai Aldo Montano ha dovuto abbandonare momentaneamente la Casa… ma non riesce proprio a stare lontano da noi! Torna presto! #GFVIP pic.twitter.com/51syCr9pPZ — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 24, 2021

Le due sorelle hanno già un profilo su Instagram (@adrianaerosella) e sono seguite da un management.

Alfonso Signorini presenta Rosella e Adriana Rota le ‘Grandi Sorelle’

Durante un’intervista, di qualche settimana fa, a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, il padrone di casa, Alfonso Signorini ha anticipato la novità delle due simpatiche presenze fisse in studio per dare brio al programma:

Novità, da me fortemente voluta, è la presenza delle opinioniste del popolo: avremo due Grandi Sorelle, delle signore stupende che potrebbero essere mia mamma e mia zia, delle pettegole tremende! Erano le vicine di ombrellone a Moneglia di un amico che ha voluto farmele conoscere. Quando le ho viste, me ne sono innamorato. Saranno presenze fisse. Funzioneranno di sicuro!

Due opinioniste molto particolari arriveranno in studio questa sera 😍 Le Grandi Sorelle vi lasceranno senza parole…💥

Vi aspettiamo questa sera su #Canale5 e Mediaset Infinity con una nuova puntata di #GFVIP! pic.twitter.com/ShNM6YkPVb — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 24, 2021

Chi sono Rosella e Adriana Rota le Grandi Sorelle del GF Vip 6

E’ il sito Davidemaggio.it, a fornire, qualche dettaglio sulle due voci del popolo.

Adriana Maria Rota è la sorella maggiore. Nata a Milano il 3 gennaio 1944 sotto il segno del Capricorno, ha 77 anni. E’ sposata dal 1972 e ha un figlio di nome Davide, padre di due bambini. Ha lavorato prima come commessa e, successivamente, in una casa di riposo. Il suo colore preferito è il verde e da giovane aveva una passione per il poker. Piccola curiosità: non mangia pesce ma solo acciughe e possiede ben otto gatti.

Rosella Rota è nata a Milano il 22 luglio 1946 sotto il segno del Cancro. Ha 75 anni. Sposata dal 1968, ha iniziato a lavorare a 15 anni ma, dopo un impiego all’ortomercato, ha trovato la stabilità a partire dal 1982 a Publitalia, in qualità di segretaria del direttore generale. Ora è in pensione da diversi anni. Suo figlio, Massimiliano, l’ha resa 2 volte nonna. La rilassa giocare a carte, ma al canonico burraco preferisce la scopa, la briscola e scala 40. Orgogliosamente curvy, ha un marito molto geloso che non la perde di vista un attimo.

Hanno una terza sorella, Annunciata. Hanno accudito la mamma di 98 anni, morta quattro anni fa.