L’ottavo appuntamento del Grande Fratello VIP 6 è partito con il turbo inserito, complice un nuovo capitolo della querelle Volpe/Bruganelli. Punto e a capo, al centro dello scontro c’è ancora quella foto tra Sonia Bruganelli e Giancarlo Magalli chiamata da quest’ultimo a Verissimo una provocazione. Ma si sa, tutto può fare brodo al GF per solleticare la nemicizia che corre fra le due opinioniste, per questo Alfonso Signorini ha riattaccato bottone prendendo spunto dall’intervista di Adriana Volpe rilasciata al settimanale Oggi.

Viene ripresa la frase che la Volpe disse in un’instagram story a poca distanza dalla pubblicazione dello scatto, ovvero “Dio li fa e poi li accoppia“. La showgirl spiega meglio ciò che voleva far intendere: “Sono della stessa pasta, hanno la stessa natura. Sono pronti a punzecchiare e infangare senza considerare gli effetti di quello che creano“.

La Bruganelli a differenza del self control usato qualche settimana fa, all’inizio della vicenda, questa volta ha optato per la mano ferma:

Io ero a Parigi, quindi avevo altro a cui pensare. Sinceramente questa storia lascia il tempo che trova. Ti dico solo che prima di parlare di solidarietà tra donne e di amicizia pensaci, perchè era una sciocchezza quella foto e la stai facendo diventare un affare di stato. Una volta che finirà questo programma io tornerò a lavorare, tu invece? Spero che anche con questa pubblicità tu possa continuare. Per me hai chiuso.

Volpe: “Questa è la tua tesi. Ma nel momento in cui hai giurato che non avevi voluto tu quella foto e vieni sbuguardata, la verità viene a galla e le bugie hanno le gambe corte” e al termine della sua risposta aggiunge “Abbiamo superato il limite per cui basta” e la Bruganelli ribatte a tono: “Però c’è pure anche un’altra cosa che viene a galla amore mio eh!”. Il conduttore chiede alle due ‘contendenti’ di deporre l’ascia (almeno in studio), loro seguono.

