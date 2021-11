Grande Fratello Vip 6, la data della finale e quando entreranno i nuovi concorrenti

La notizia circolava ormai da tanto tempo, ma ora è arrivata la certezza, il Grande fratello vip 6 si prolunga. Era del resto una decisione inevitabile quella dei vertici Mediaset; il programma diretto e condotto da Alfonso Signorini è l’unica trasmissione, a lunga gittata, insieme a quelle inossidabili di Maria De Filippi, che permette alla rete ammiraglia del gruppo fondato da Silvio Berlusconi di avere due serate a settimana con un ascolto degno del blasone della rete che la ospita. La media di questi primi due mesi e mezzo di questa nuova serie del più popolare reality show della televisione italiana si fissa al 18,6% di share, proprio come l’anno scorso e questo nonostante il successo di Tale e quale show il venerdì sera e gli ascolti delle grandi fiction di Rai1 del lunedì. Segno che il programma di Canale 5 ha un suo pubblico affezionato, mediamente più giovane, rispetto a quello più maturo che si sintonizza regolarmente sulla prima rete della Rai.

Ecco dunque la decisione di prolungare anche quest’anno il programma prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, un prolungamento che siamo in grado noi di TvBlog di definire con precisione. La finale del Grande fratello vip 6 andrà in onda lunedì 14 marzo 2022 in prima serata, naturalmente su Canale 5. Quest’anno dunque il GF vip durerà ancora di più rispetto alla già lunghissima edizione dello scorso anno, che ricordiamo terminò con la finale il primo marzo e relativa vittoria di Tommaso Zorzi.

Siamo in grado di aggiungere ulteriori notizie, la prima riguarda i doppi appuntamenti del lunedì e del venerdì che termineranno il 17 dicembre, per poi riprendere dopo le festività natalizie. Questo prolungamento inoltre innescherà nuovi ingressi nella casa, fra i 3 ed i 4 concorrenti fra la fine di novembre e l’inizio di dicembre e altri 3 o 4 nuovi vip nella casa di Cinecittà dopo le festività natalizie. A proposito poi dei nomi circolati sui media siamo in grado di smentire gli ingressi di Antonella Fiordelisi e del mago Otelma, usciti nelle ultime ore. I nuovi vip che entreranno nella casa più spiata d’Italia, sopratutto quelli che varcheranno la mitica porta rossa fra le fine di novembre ed i primi giorni di dicembre, stanno per essere vagliati e niente di definitivo è ancora stato deciso.