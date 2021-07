Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani e nipote, quindi, di Enzo Mirigliani, lo storico patron di Miss Italia, prenderà parte alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 che tornerà in onda in autunno. La notizia è stata pubblicata dal blog di Davide Maggio.

Nicola Pisu, 32 anni, salì improvvisamente agli onori della cronaca quando la madre, nel febbraio 2020, dichiarò pubblicamente di averlo denunciato al fine di salvarlo definitivamente dalla tossicodipendenza che andava avanti da circa dodici anni, da quando Nicola aveva 18 anni.

Patrizia Mirigliani raccontò il proprio dramma privato in un’intervista concessa a TPI, affermando che la scelta di denunciare il proprio figlio a causa delle continue richieste di soldi, ovviamente, le aveva causato un dolore enorme:

Ho denunciato mio figlio per salvarlo, è il più grande dolore della mia vita ma non avevo scelta. Nicola soffre di dipendenze, l’ho portato in sette comunità. Se sono arrivata al punto di denunciare mio figlio, è perché sono distrutta. Per una mamma denunciare un figlio è una cosa terribile. Io spero che nessuno di una certa tv si nutra di questo gossip. La mia è una tragedia, se deve diventare pubblica che sia un messaggio per i genitori che come me vivono questo dramma: arrivati a questo punto di non ritorno, denunciate per salvare i vostri figli.