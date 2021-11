“Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma“. Così Alfonso Signorini nel bel mezzo di una puntata, quella di ieri sera, del Grande Fratello Vip. Con tanto di “esatto” di Sonia Bruganelli in studio.

Ma “noi” chi? A nome di chi parla il conduttore del reality di Canale 5? A nome dell’azienda Mediaset? A nome del team che lavora al GF Vip? A nome di chi? È un plurale maiestatis? Parla anche a nome di chi ha votato a favore dell’aborto con il referendum del 1981? Alfonso Signorini parla anche a nome degli italiani che scelsero di preservare la legge che consente alla donna l’interruzione volontaria di gravidanza in una struttura pubblica nei primi 90 giorni di gestazione e, solo per motivi di natura terapeutica tra il quarto e il quinto mese, e ai medici l’obiezione di coscienza?

E perché proferire una frase di questo genere all’interno di un programma popolare senza contestualizzare un minimo un tema così delicato? E perché farlo all’una di notte durante il confessionale di Giucas Casella (che peraltro dichiara di essere d’accordo con Signorini – e ti pareva?!) scherzosamente dedicato all’accoppiamento del suo cane femmina?

E perché Mediaset non ha ancora preso le distanze, non si è scusata per un tale scivolone che sui social sta generando indignazione (per una volta sensata, oltre che comprensibile). Il Grande Fratello Vip può e deve toccare anche le questioni della vita reale, ma non con questa superficialità, non con slogan, non senza spiegare al suo pubblico i perché, non con il tono perentorio di chi possiede la verità in tasca. Almeno, non in un Paese civile.