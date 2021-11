Serata di sorprese per Giucas Casella nella casa del Grande Fratello VIP. Le 72 candeline spente da uno dei personaggi più divertenti di questa edizione del reality show è stato celebrato a dovere con una serie di omaggi fatti appositamente dalla produzione. Prima un filmato con gran parte della famiglia che lo segue e tifa per lui passando per l’arrivo di James Casella, il figlio dell’illusionista giunto in casa per stare a pochi passi da suo papà, commosso per il regalo.

A tutto ciò si è aggiunta anche una telefonata tutta speciale, quella di Mara Venier che dopo parecchio tempo interviene nuovamente in un programma Mediaset. Come ben sanno gli storici di tv, Giucas per alcuni anni è stato nel cast fisso delle prime Domeniche IN condotte dalla Zia Mara, nel bel mezzo degli anni ’90. Insieme a loro, anche Giampiero Galeazzi, scomparso venerdì 12 novembre.

La chiamata a sorpresa si è aperta con la conduttrice che ha intonato un “Happy Birthday to you“, accolta da un applauso dello studio e dei concorrenti della casa increduli: “Ciao Giucas, ti penso tanto in questi giorni“. Alfonso Signorini da studio gioca con l’amica, collega ed ex opinionista dell’Isola dei Famosi insieme per alcune edizioni:

Giucas non ha mai provato a baciarmi, ti dirò una cosa! A me inizia pure ad infastidirmi – scherza Mara – Potrei dire molte cose, potrei raccontare di alcuni suoi viaggi a Parigi. In qualche sauna, in Grecia…

Mara ha approfittato per salutare anche Katia Ricciarelli con cui ha un forte legame di amicizia: “Katia vai avanti! Hai seguito i miei consigli! Ti vedo felice e serena!” lei a sua volta cerca di convincerla a fare una capatina in casa, la Venier risponde: “Se in Rai mi danno il permesso vengo molto volentieri” e si aggiunge anche la voce di Signorini: “Questa casa aspetta te!“.