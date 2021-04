Grande Fratello Vip 6: Alfonso Signorini vuole Gaia Zorzi nel cast

Alfonso Signorini sta corteggiando Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, reduce dall’esagerata quinta edizione, durata da settembre 2020 a marzo 2021.

Non è un mistero che il conduttore e direttore di Chi voglia puntare sulla sorella di Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione del GF Vip e presente, in questo periodo, in molti, forse anche troppi, programmi televisivi (da L’Isola dei Famosi al Maurizio Costanzo Show, passando per Il Punto Z, il suo late show trasmesso in streaming su Mediaset Play), per la sesta edizione del reality show di Canale 5.

Proprio a Il Punto Z, dove è stato ospite della seconda puntata insieme ad Alessia Marcuzzi e Francesco Oppini, Alfonso Signorini ha chiesto un aiuto a Tommaso Zorzi affinché riesca a convincere la sorella Gaia a varcare la porta rossa della casa di Cinecittà:

La macchina del Grande Fratello Vip si è già messa in movimento. Il primo nome che vorrei nella Casa, è Gaia Zorzi, tua sorella e in questo, ti chiedo una mano, Tommaso.

Gaia Zorzi, infatti, ha già ricevuto, in passato, l’invito a partecipare al GF Vip, direttamente da Signorini (“Se ci sarà un’altra edizione, tu non mi sfuggi”), ma, in un’intervista concessa a Casa Chi, la 22enne milanese, che, in questi mesi, grazie al fratello, ha costruito una fan base solida su Instagram (180mila follower), ha dichiarato di non sentirsi ancora pronta per questo passo.

Signorini, per la cronaca, sempre durante la puntata de Il Punto Z, ha svelato un aneddoto riguardante il provino di Tommaso Zorzi per il GF Vip: