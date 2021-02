Grande Fratello Vip, Gaia Zorzi concorrente?: “Non sono ancora pronta” (video)

Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, finalista del ‘Grande Fratello Vip 5’, ospite di ‘Casa Chi’, ha commentato, per la prima volta, la possibilità di prendere parte alla prossima edizione del reality di Canale 5 in qualità di concorrente:

“Non sono pronta per una eventuale partecipazione al Grande Fratello Vip. Vediamo come fare per la finale del primo marzo e poi ne parliamo. Se una produzione mi chiedesse di affiancare Tommaso in TV? Se io e lui partecipiamo insieme non potete immaginare se litighiamo… sarebbe controproducente. Se fosse un reality come il Grande Fratello Vip ne potremmo vedere delle belle”.

Ha, inoltre, confermato che lei e mamma Armanda saranno presenti alla finalissima dell’1 marzo 2021:

“Perché mi chiedete di partecipare raga, io l’ho fatto quest’anno! Se andrò alla finale? Sì, ci andrò. Sono anche molto felice, non vedo l’ora. Sto cercando di capire cosa mettermi. Mi sa che andrò da Zara… Tommy mi disereda? Spero di indossare sopra un cappotto bello di mamma così non si vede il vestito sotto. Piangerò, sicuro! La mamma pure, Tommy no…”

Gaia, rispondendo alle curiosità dei giornalisti del settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha confessato di non aver sentito Giulia Salemi (con cui il fratello si è scontrato duramente al GF Vip), che non conosce personalmente:

“Io e Giulia Salemi non ci conosciamo e sarebbe strano sentirla dopo il Grande Fratello Vip, conosco il suo amico Matteo Evandro ed è super easy, avevamo anche organizzato una cosa su Club House. Per me ora è una celebrità non le scriverei… se la incontro per strada se le chiedo un selfie? Lo chiede lei a me… no, scherzo”.