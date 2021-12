Grande Fratello Vip 6, Aldo Montano abbandona il gioco (VIDEO)

Secondo “no” alla prosecuzione dell’avventura al Grande Fratello VIP per un altro dei concorrenti in gara da metà settembre 2021. Dopo Francesca Cipriani anche Aldo Montano ha gettato la spugna. L’annuncio è arrivato durante la ventottesima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini venerdì 17 dicembre. Sono stati chiamati sei concorrenti all’appello: Soleil Sorge, Jessica Selassiè, Sophie Codegoni, Manila Nazzaro, Davide Silvestri e, appunto, Aldo Montano.

Al filotto dei “sì” è seguito il rifiuto dello sportivo. Davanti alla domanda del conduttore (“Vuoi continuare oppure no?“) a pochi passi da lui, questa è stata la risposta di Aldo Montano:

Da sportivo ci sono già passato una volta questa estate con le olimpiadi di Tokyo e lasciare la strada alla squadra non è una cosa facilissima e quindi ti devo comunicare che lascio la casa e lascio andare i miei compagni da soli. La decisione è irrevocabile, sono sempre dritto nelle mie scelte. Ero programmato per fare 3 mesi di programma, noi sportivi ragioniamo ad obiettivi e l’obiettivo era quello. Tanto gioca il fatto che a casa ho due bambini e una moglie che mi aspettano. Il bimbo piccolo lo voglio vedere crescere e fare i primi passi. Quando mi hanno comunicato che aveva messo su i primi quattro denti mi è venuto un colpo allo stomaco.

Aldo ha preso la sua decisione: abbandona la Casa di #GFVIP. pic.twitter.com/zHnB6vNPJN — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 17, 2021

Prima di congedarsi dallo studio, Aldo ha dato il suo personale podio di questa edizione: al terzo posto Katia Ricciarelli, al secondo Gianmaria Antinolfi e al primo Manuel Bortuzzo, ovvero il trio di amici con cui ha stretto di più nella casa: “Ho vissuto una cosa meravigliosa e unica“.

Per un ultimo saluto da giocatore, Aldo è rientrato ancora per qualche minuto nella casa. Prima per un abbraccio con Manuel in lacrime, disperato per l’arrivederci del campione olimpico, pochi istanti dopo si sono uniti anche Antinolfi e la Ricciarelli. Infine, per non fare sconti a nessuno, anche al resto degli inquilini con cui ha instaurato un buon rapporto (chi più, chi meno).