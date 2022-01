La pupa e il secchione e viceversa è il reality show di Italia 1 in onda dal 2006. Si tratta di un format di origine statunitense intitolato Beauty and the geek andato in onda per la prima volta nel 2005.

La pupa e il secchione e viceversa 2022: il programma

Vengono messi a confronto due mondi: quello della cultura, rappresentato da studiosi con titoli di studio qualificati e l’altro, composto da persone che hanno avuto poco a che fare con il sapere.

Pupe e secchioni sono divisi in coppie, i concorrenti secchioni con le pupe. L’obiettivo dei secchioni è quello di poter coinvolgere le pupe nello studio di varie materie partendo dalle nozioni base. Le pupe provano a cambiare aspetti estetici e sociali dei secchioni. Durante le puntate in prima serata, entrambi sono chiamati a prove di cultura e di coraggio.

La pupa e il secchione e viceversa: storia

Fino ad oggi, in Italia è andato in onda per 4 edizioni. La prima stagione è stata trasmessa nel 2006, dal 7 settembre al 23 ottobre, per otto puntate in prima serata ed un daytime che ha seguito passo passo il percorso delle pupe e dei secchioni. Nella prima stagione la coppia vincitrice dei 200.000 euro è stata quella formata dalla pupa Rosy Dilettuso e dal secchione Alessandro Sala.

La seconda edizione è andata in onda nel 2010, le coppie diventano 9. A vincere sono la pupa Francesca Cipriani e il secchione Federico Bianco.

Nella terza stagione il format cambia parzialmente con l’inserimento dei ‘viceversa’, ovvero concorrenti donne ‘secchione’ e uomini ‘pupi’. Anche la narrazione cambia assumendo sfumature più fresche, da docu-reality. In questa edizione a vincere il montepremi di 20.000 euro sono il pupo Stefano Beacco e la secchiona Maria Assunta Scalzi.

Nella quarta e finora ultima stagione andata in onda tra il 21 gennaio e il 25 febbraio 2021 hanno vinto la pupa Mireya Stabile e il secchione Luca Marini.

Nel gennaio 2022 il sito Dagospia ha rivelato che per la quinta edizione il programma potrebbe tornare con lo studio a Roma, in diretta e con una giuria formata (secondo la stessa indiscrezione) da Simona Izzo e Antonella Elia.

La pupa e il secchione e viceversa 2022: chi conduce?

Nella prima edizione (2006) La pupa e il secchione è stato condotto da Enrico Papi e Federica Panicucci. Alla seconda edizione (2010) Papi venne confermato, ma col passaggio della Panicucci a Mattino cinque, la conduzione femminile passò in mano a Paola Barale. Dieci anni dopo, nel 2020, è Paolo Ruffini a ereditare la conduzione del programma. Al suo fianco arriva Francesca Cipriani, presenza tornata anche nell’edizione 2021, ma con Andrea Pucci.

Per la quinta edizione, in onda nel 2022 la conduzione dovrebbe essere affidata a Barbara d’Urso come annunciato da TvBlog in anteprima parlando di una possibile conduzione in coppia con Piero Chiambretti. La conduttrice già 14 anni fa venne citata tra le ipotesi di conduzione per la seconda edizione.

La pupa e il secchione e viceversa 2022: concorrenti

Non essendo stato ancora ufficializzato il cast della quinta edizione, per il momento si naviga a vista sulle indiscrezioni.

Secondo Dagospia, tra le concorrenti potrebbe esserci Flavia Vento (recentemente ha partecipato a Back to school).

La pupa e il secchione e viceversa 2022: quando va in onda?

Al momento non è stata ufficializzata una data per l’inizio dell’edizione 2022.