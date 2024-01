Tutte le informazioni sulla ventisettesima edizione del programma di Italia 1, Le Iene Show: quando va in onda, inviati, servizi.

Le Iene Show 2024: quando va in onda, servizi, streaming, inviati

Le Iene Show è un programma di attualità contenente servizi, inchieste e reportage (ma anche interviste e scherzi) condotto da Veronica Gentili, con la partecipazione di Max Angioni, in onda in prima serata su Italia 1, quest’anno giunto alla ventisettesima edizione. Le Iene è un programma ideato da Davide Parenti, con la regia a cura di Antonio Monti.

Le Iene Show: quando va in onda

Il programma va in onda su Italia 1 ogni martedì in prima serata, a partire dalle ore 21:15.

Le Iene Show: anticipazioni puntate, ospiti

Le Iene Show: puntata 9 gennaio 2024

Tra i servizi in onda questa sera, l’intervista di Cizco a Matteo Mariotti, ventenne di Parma che, il 9 dicembre, in Australia è stato attaccato da uno squalo e ha perso una gamba, il servizio di Gaetano Pecoraro, realizzato a Monfalcone, dove non si arresta la polemica tra la sindaca Anna Maria Cisint e i cittadini di origine bengalese, che lamentano di subire discriminazioni nei loro confronti, e il servizio di Matteo Viviani che si è occupato di una presunta truffa di terreni avvenuta a Pomigliano D’Arco, provincia di Napoli.

Le Iene Show: streaming

Oltre che durante la messa in onda su Italia 1, è possibile vedere Le Iene Show in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Qui, c’è la pagina ufficiale del programma.

Il programma può essere seguito in streaming, anche all’estero, sul sito www.iene.it.

Le Iene Show: servizi

I servizi, le inchieste e gli scherzi del programma possono essere visti o rivisti sia su Mediaset Infinity che sul sito ufficiale della trasmissione. In entrambi i siti, sono disponibili anche le puntate intere del programma.

Le Iene Show: inviati

Gli inviati dell’edizione in corso del programma sono (in ordine alfabetico) Alessandro De Giuseppe, Alessandro Onnis, Alice Martinelli, Andrea Agresti, Antonino Monteleone, Cizco, Filippo Roma, Gaetano Pecoraro, Giulio Golia, Joe Bastianich, Luigi Pelazza, Matteo Viviani, Michele Cordaro, Nic Bello, Niccolò Torielli, Nicolò De Devitiis, Nina Palmieri, Roberta Rei, Sebastian Gazzarrini, Stefano Corti e Veronica Ruggeri.

Dove va in onda Le Iene Show?

Il programma va in onda dallo Studio 6 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.

Le Iene Show: spin-off

Nel corso degli anni, sono andati in onda su Italia 1 una serie di spin-off del programma: Mai dire Iene, Scappati con la cassa, Le Iene Trip, XLove, Le Iene presentano: Scherzi a parte, Ieneyeh e Le Iene presentano: Inside.

Negli ultimi anni, sono andati in onda anche una serie di speciali dedicate alle inchieste più conosciute del programma.