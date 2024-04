“Sinner rifiuta Le Iene“, “il fuoriclasse del tennis snobba la tv“, “l’altoatesino preferisce dedicarsi all’allenamento invece che prestarsi a siparietti di infimo livello“. E così via. È quanto abbiamo letto nelle ultime ore sui social dove i detrattori dello storico programma di Italia 1 hanno colto la palla al balzo per elogiare il campione italiano numero due nella classifica mondiale che si sarebbe concesso il lusso di dire no all’inviato de Le Iene Stefano Corti. E invece la realtà è un’altra: Jannik Sinner ha accettato l’invito della trasmissione di Davide Parenti ed è stato al gioco.

Nella puntata di domani de #LeIene, con Stefano Corti vi raccontiamo cos'è successo davvero con Jannik Sinner! Appuntamento a martedì 9 aprile alle 21.15 su Italia1! pic.twitter.com/cJkegFKkJK — Le Iene (@redazioneiene) April 8, 2024

Le Iene, la puntata di martedì 9 aprile 2024

Nella puntata de Le Iene di martedì 9 aprile, in prima serata su Italia1, la conduzione sarà affidata a Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio: Tananai e Michela Giraud. Nel corso dell’appuntamento sarà trasmesso il servizio in cui Sinner scenderà in campo per sfidare la Iena in un incontro di ping-pong.

L’ideatore del programma è Davide Parenti. In regia Antonio Monti