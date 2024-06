Da stasera, giovedì 13 giugno 2024, in seconda serata su Italia 1, avrà inizio un nuovo spin-off de Le Iene, dal titolo Le Iene presentano: Vite Spericolate, che vedrà alla conduzione Nicolò De Devitiis.

Il programma sarà dedicato ad alcuni dei protagonisti della scena musicale italiana attuale, amati e seguiti soprattutto dai giovanissimi.

La Iena Nicolò De Devitiis, infatti, ha trascorso 48 ore con undici artisti, tra cantanti e band, per conoscerne i segreti, raccontare curiosità e aneddoti e condividere momenti intimi e, a volte, anche commoventi.

La prima edizione di questo spin-off sarà formata da 6 puntate.

Le Iene presentano: Vite Spericolate: puntata 13 giugno, Geolier

Il protagonista della prima puntata è Emanuele Palumbo, meglio conosciuto con il nome d’arte di Geolier, il rapper napoletano diventato uno degli artisti più ascoltati nel nostro paese. All’ultima edizione del Festival di Sanremo, il rapper si è piazzato al secondo posto con la canzone I p’ me, tu p’ te.

In questa puntata, De Devitiis mostrerà parti di vita di Geolier tra Napoli, Secondigliano e Scampia, dove il rapper continua a vivere, e racconterà anche la settimana sanremese, svelando tutti i retroscena dell’artista impegnato ad affrontare la kermesse canora.

Le Iene presentano: Vite Spericolate: le altre puntate

Gli altri 10 artisti che vedremo nelle restanti cinque puntate del programma saranno Tony Effe, Emma, Rose Villain, Achille Lauro, Baby Gang, Simba La Rue, Capo Plaza, Massimo Pericolo, i Negramaro e i The Kolors.

Molti di questi hanno preso all’ultima edizione del Festival di Sanremo come Emma, quattordicesima classificata con la canzone Apnea, Rose Villain, ventitreesima con la canzone Click Boom!, i Negramaro, diciannovesimi con il brano Ricominciamo tutto, e i The Kolors, sedicesimi con il brano Un ragazzo una ragazza.

Per quanto riguarda l’estate 2024 e i relativi tormentoni musicali, invece, Tony Effe sta spopolando con la sua Sesso e Samba, singolo che vede la partecipazione di Gaia. Emma, invece, ha pubblicato recentemente il suo nuovo singolo dal titolo Femme Fatale così come i The Kolors che hanno pubblicato il singolo Karma, colonna sonora di un recente spot pubblicitario.

C’è curiosità, invece, per le puntate riguardanti Baby Gang e Simba La Rue, trapper che stanno avendo molti problemi con la legge.