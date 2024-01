Sinner ha detto no ad Amadeus. Come aveva fatto di recente Natalia Estrada. Un lusso che possono permettersi in pochi

C’è chi dice no. Persino ad Amadeus, re della televisione italiana ormai da cinque anni, da quando cioè ha assunto la direzione artistica (oltre che la conduzione) del Festival di Sanremo.

Sinner dice no

È notizia di queste ore il rifiuto di Jannik Sinner. “Guardo davanti e quando dovrei andare a Sanremo sarò già a lavorare ed è quello che mi piace fare, quindi non andrò al Festival“, ha dichiarato in conferenza stampa il tennista italiano, fresco di trionfo agli Australian Open (dopo l’incontro con la Premier Giorgia Meloni, oggi è in programma la visita al Quirinale al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella).

Il colpo Mattarella

Rispondere “no, grazie” è un lusso che non molti possono permettersi. A maggior ragione se a formulare l’invito è Amadeus. Ossia colui il quale è riuscito negli anni a convincere artisti del calibro di Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Elisa, Giorgia, Marco Mengoni, Ultimo, Fiorella Mannoia a gareggiare al Festival. E a portare all’Ariston, per la prima volta in assoluto, addirittura il Capo dello Stato Mattarella (con il decisivo contributo di Lucio Presta, manager col quale ha rotto qualche mese fa).

Il precedente di Natalia Estrada

Per l’edizione 2023, come TvBlog raccontò in anteprima, Amadeus provò a piazzare un colpo televisivo niente male: riportare a distanza di molto tempo sul piccolo schermo un’icona degli anni Novanta, Natalia Estrada. La showgirl spagnola però alle lusinghe del collega rispose picche. Intervistata dal settimanale Chi, spiegò: “Mi piacerebbe l’idea, ma non mi piacerebbe essere sula bocca di tutti, la mia scelta è stata quella di fare la mia vita, con Amadeus mi sono sempre trovata benissimo, abbiamo fatto tante trasmissioni insieme, le nostre figlie andavano a cavallo insieme, Giovanna faceva parte del mio corpo di ballo a ‘Beato tra le donne’. Ho visto anche la nascita del loro amore, per questo mi dispiace dire di no, ma tornare in quel turbinio non mi interessa. Amadeus mi ha anche proposto di entrare all’Ariston a cavallo…” . Un rifiuto che non permise ad Amadeus di replicare la riuscita operazione nostalgia attuata con l’ingaggio di Sabrina Salerno, scelta come co-conduttrice di una serata nel 2020.

Tra le trattative più articolate per l’Amadeus sanremese anche quella che ha riguardato l’amico Jovanotti. Il cantautore ‘si arrese’ soltanto nel 2022 (l’Ama-ter), palesandosi prima, più o meno a sorpresa, in duetto con Morandi, e poi da vero e proprio ospite di serata.