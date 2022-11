Niente da fare, Natalia Estrada non sarà al Festival di Sanremo al via a febbraio 2023. TvBlog ad ottobre scorso aveva svelato in esclusiva l’idea a cui stava lavorando nella più totale (o quasi) riservatezza il direttore artistico Amadeus: riportare in tv, dopo un’assenza di quasi 20 anni, la showgirl spagnola legata a titoli storici del piccolo schermo come La Sai L’Ultima.

Intervistata dal settimanale Chi, Natalia Estrada ha confermato l’indiscrezione di TvBlog e ha svelato di aver rifiutato la proposta di Amadeus:

Sanremo? Mi piacerebbe l’idea, ma non mi piacerebbe essere sula bocca di tutti, la mia scelta è stata quella di fare la mia vita, con Amadeus mi sono sempre trovata benissimo, abbiamo fatto tante trasmissioni insieme, le nostre figlie andavano a cavallo insieme, Giovanna faceva parte del mio corpo di ballo a ‘Beato tra le donne’. Ho visto anche la nascita del loro amore, per questo mi dispiace dire di no, ma tornare in quel turbinio non mi interessa. Amadeus mi ha anche proposto di entrare all’Ariston a cavallo….

Dunque, l’operazione a sorpresa simile a quella che Amadeus aveva già portato a segno con Sabrina Salerno nel 2020 questa volta non è riuscita. Poco male per Amadeus che sicuramente avrà altri colpi in canna che nelle prossime settimane sparerà.

Ricordiamo che il prossimo – importante – step arriverà domenica prossima, quando il conduttore del Festival annuncerà durante il Tg1 delle ore 13.30 i nomi dei cantanti in gara. Quello successivo è già fissato in calendario: venerdì 16 dicembre andrà in scena, in diretta su Rai1, Sanremo Giovani. In quell’occasione ci sarà la prima uscita pubblica dei Big e, soprattutto, si conosceranno i nomi dei vincitori (e quindi promossi tra i Big) tra le ‘Nuove proposte’.

L’appuntamento con Sanremo 2023 è invece in programma da martedì 7 febbraio a sabato 11.