Perché Veronica Gentili è assente a Le Iene nella puntata di stasera 6 ottobre 2024

I telespettatori de ‘Le Iene‘, stasera, domenica 6 ottobre 2024, hanno notato l’assenza di Veronica Gentili. Come mai?

“Buonasera e bentornati alla seconda puntata de Le Iene.

Anche stasera ci vedete qui da soli perché purtroppo Veronica Gentili non può essere con noi.

La settimana scorsa Veronica era dovuta tornare d’urgenza a Roma, ecco, ora ve lo possiamo dire, era tornata dal suo papà che aveva avuto un serio problema di salute che è durato per tutta la settimana.

Sembrava ci fosse una speranza e invece, poche ore fa, mentre eravamo in prova, Veronica è stata ancora chiamata perché suo papà Giuseppe purtroppo è venuto a mancare.

Tutta la famiglia de Le Iene ti abbraccia forte Vero, e ti aspettiamo qui a casa tua, il più presto possibile, quando potrai e quando vorrai.

Ti vogliamo bene.”

Queste le parole di Max Angioni pronunciate poco fa, in apertura del programma, per spiegare l’assenza in studio della giornalista. La conduttrice non era riuscita a essere presente neanche durante la scorsa puntata, in onda domenica 29 settembre, proprio per l’improvviso problema di salute dell’amato papà Giuseppe.

Ad Angioini, Nathan Kiboba ed Eleazaro Rossi, il compito di condurre la puntata odierna che annovera, Giampaolo Morelli e Stefania Rocca, tra gli ospiti.

Le Iene 6 ottobre 2024: i servizi in onda stasera

– Alessandro De Giuseppe torna sul caso di doping che ha investito Jannik Sinner. L’inviato si era sottoposto a un esperimento per verificare la possibile contaminazione da Clostebol per contatto dopo una serie di massaggi. I risultati dei test sulla Iena hanno dato esito positivo, ben cinque volte maggiore rispetto a quello del numero uno al mondo nel tennis. Nel servizio De Giuseppe affronterà anche un altro caso di doping, quello di un giovane pesista italiano, per mostrare quelle che sembrano essere importanti criticità del sistema antidoping.

– Partendo da uno degli ultimi femminicidi che hanno fatto più discutere – quello di Roua, la trentaquattrenne uccisa a coltellate dall’ex marito nonostante un divieto di avvicinamento – Alice Martinelli approfondisce il funzionamento dei braccialetti elettronici che consentono il controllo in remoto dei soggetti posti a restrizioni. Nel servizio le testimonianze di alcune vittime di stalking e quelle di chi ha indosso l’apparecchio.

– Luigi Pelazza si occupa di un presunto broglio elettorale avvenuto a Nola, in provincia di Napoli, durante le elezioni comunali del 2022. L’inviato raccoglie la denuncia di alcune persone, che dicono di aver venduto i loro voti in cambio di permessi, e di altre, che raccontano come avveniva la “recluta” tra i meno abbienti del posto.