La pupa e il secchione, arriva il no anche di Piero Chiambretti ?

Pare, si dice, si vocifera che sia arrivato un altro no per la conduzione della nuova edizione della Pupa e il secchione, programma questo che fa parlare di se a molti mesi dalla sua effettiva messa in onda. Dopo il no, che qualcuno sussurra di Enrico Papi, si mormora che ne sia arrivato un altro nelle ultime ore, un no di peso che risponde al nome di Piero Chiambrettil . Secondo le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di raccogliere infatti sarebbe stata offerta la conduzione dell’edizione 2022 della Pupa e il secchione al brillante conduttore di Tiki Taka, che essendo già volto di Italia 1, nelle idee dei dirigenti Mediaset avrebbe potuto guidare il varietà di prima serata della rete cadetta di casa Mediaset.

Sempre dalle voci che circolano Chiambretti sarebbe stata la parte maschile della coppia alla guida di questa nuova serie del programma prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. In tutto questo continua a circolare nell’aria per questo ruolo anche il nome di Andrea Pucci. Già perchè l’idea resta quella di mettere una coppia, uomo più donna, alla conduzione della Pupa e il secchione 2022, una versione che tornerebbe in qualche modo alle sue origini. Alcune voci di corridoio, che noi ci limitiamo a trasmettervi, dicono che la parte femminile della coppia potrebbe avere il volto di Barbara D’Urso, che tornerebbe cosi alla guida di un programma di prima serata dopo lo stop del suo Live non è la D’Urso.

Barbara D’Urso per altro, secondo quanto riportato dal sito Dagospia, potrebbe godere di un periodo di riposo durante le festività natalizie dal suo programma pomeridiano feriale di Canale 5, alla cui conduzione si legge dovrebbe subentrare la giornalista Mediaset Simona Branchetti. Barbara D’Urso poi tornerebbe alla guida di Pomeriggio 5 dopo il periodo di meritato riposo, a gennaio, come informa il blog di Davide Maggio.

Sempre dal sito di Roberto D’Agostino leggiamo che alla conduzione di Mattino 5 resterebbe il solo Francesco Vecchi, visto che Federica Panicucci potrebbe lasciare la conduzione di quella trasmissione nel periodo delle festività natalizie, già pronta a condurre il Capodanno di Canale 5, oltre che ad essere anche lei in corsa per la conduzione della Pupa e il secchione. Tutto questo andrebbe letto nell’ottica di una riorganizzazione e razionalizzazione delle risorse Mediaset, con relativo contenimento dei costi.