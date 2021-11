La pupa e il secchione torna su Italia 1, Enrico Papi dice di no?

Si tratta di uno dei titoli più celebri fra i format d’intrattenimento di Italia 1. Stiamo parlando della Pupa e il secchione, di cui sono state prodotte finora quattro edizioni. La prima è andata in onda nel 2006 con la conduzione di Federica Paniucci (prossimamente alla guida del Capodanno di Canale 5 con Albano) insieme ad Enrico Papi. La seconda con Paola Barale affiancata sempre dal Papi, quindi la terza con l’attuale concorrente del Grande fratello vip 6 Francesca Cipriani con Paolo Ruffini, mentre l’ultima, la quarta, andata in onda lo scorso inverno fu condotta dalla stessa Cipriani, stavolta affiancata dal comico, tanto amato dai vertici Mediaset, Andrea Pucci, visto recentemente come giurato nel varietà Star in the Star.

Ebbene, la prima notizia che vi possiamo dare è che La pupa e il secchione (e viceversa, come ci ha abituato nelle due ultime edizioni) torna su Italia 1, molto probabilmente dalla prossima primavera. Sul capitolo conduzione c’è un piccolo giallo. Secondo alcune voci che abbiamo avuto modo di raccogliere, pare che Mediaset abbia pensato per la conduzione di questo programma ad Enrico Papi, che abbiamo visto recentemente alla guida di un calante (in termini di ascolti) Scherzi a parte ed ora impegnato alla realizzazione di un numero zero dal titolo provvisorio Gong, come abbiamo avuto modo di raccontarvi da queste colonne.

Ma pare che Enrico Papi abbia rifiutato questa proposta perchè ormai si ritiene legato, come immagine, a Canale 5, cioè alla rete ammiraglia del gruppo Mediaset. A seguito di questo rifiuto Italia 1 sarebbe ora alla ricerca di un nuovo conduttore per la quinta edizione della Pupa e il secchione e viceversa. Papi, come già detto sopra, è stato fra i conduttori di questo format nelle prime due edizioni, quando ha affiancato prima Federica Panicucci e poi Paola Barale. Qualora fosse vera l’indiscrezione, per Papi diventerebbe fondamentale l’approvazione del numero zero del fatidico preserale in corso di realizzazione, qualora cosi non fosse, per l’ex conduttore di Sarabanda ci potrebbe essere il rischio di restare lontano dal video almeno fino alla realizzazione di una ipotetica nuova serie di Scherzi a parte.