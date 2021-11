Enrico Papi farà Gong su Canale 5? La domanda sorge spontanea, considerando che, stando a quanto risulta a TvBlog, il conduttore è in procinto di registrare la puntata pilota di un nuovo format, dal titolo provvisorio Gong.

Secondo le indiscrezioni in nostro possesso, la registrazione si terrà lunedì prossimo a Milano nello studio che solitamente ospita Verissimo.

Se tutto andrà come deve, Gong sarà il nuovo preserale della rete ammiraglia di Mediaset, che per quella fascia oraria cerca da qualche tempo (come vi abbiamo approfonditamente raccontato anche di recente) alternative credibili a titoli già consolidati come Caduta libera di Gerry Scotti e Avanti un altro di Paolo Bonolis.

Ricordiamo che la carriera di Enrico Papi è segnata dalla conduzione di una serie di quiz e di game, tra Canale 5 e Italia 1. Uno su tutti Sarabanda (proposto in tempi più recenti su Tv8 col titolo Name That Tune – Indovina la canzone). Ma Papi, che fu al timone anche di La ruota della fortuna, Il gioco dei 9, Il colore dei soldi, Jackpot – Fate il vostro gioco, Prendere o lasciare, Distraction, Trasformat, CentoXCento, L’imbroglione e Top One, è anche lo scopritore di Reazione a catena, che va in onda su Rai1 tutte le estati (attualmente con la conduzione di Marco Liorni).

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni a settembre scorso, Papi si espresse così quando gli fu chiesto se avesse scovato un format per il preserale di Canale 5:

In realtà l’avrei anche scoperto e stiamo già lavorando al progetto: finito Scherzi a parte mi ci dedicherò. Mi immagino un format molto divertente, che abbia una bella atmosfera di distensione. Divertimento (molto), una grande interazione con il pubblico e leggerezza. La musica? Quella è la base, c’è sempre.

Il test di Gong convincerà i vertici di Mediaset a mandarlo in onda e a renderlo il nuovo programma del preserale di Canale 5? La risposta arriverà soltanto nei prossimi giorni.