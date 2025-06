Enrico Papi, chi è Rebecca: la (bellissima) figlia 25enne che vive negli Stati Uniti

Nei giorni scorsi Enrico Papi ha debuttato con la nuova edizione di Sarabanda Celebrity, un gioco a squadre formate da vip pronti a sfidarsi. Il format è congeniale per il conduttore, che negli ultimi anni è diventato uno dei volti Mediaset maggiormente accreditati. Papi si è detto entusiasta di riportare in onda Sarabanda, popolare quiz musicale che in passato è andato in onda per diverse stagioni: “La musica è da sempre la mia passione più grande: non posso vivere senza. E riproporre “Sarabanda” a diversi anni di distanza e in versione “Celebrity” è un onore per me.”

Papi è certo che il programma avrà successo e che il pubblico parteciperà attivamente al gioco:” Da telespettatore penso che negli ultimi tempi si sia persa un po’ di leggerezza nel fare televisione. Sarabanda Celebrity è sano, spensierato e divertente. I telespettatori possono giocare con noi direttamente dal divano di casa. Sono loro i veri protagonisti.” L’atteggiamento positivo di Papi rivela il suo entusiasmo per la vita e un’autoironia innata: caratteristiche caratteriali che apprezzano anche i suoi famigliari. Papi ha infatti una bellissima moglie, Raffaella Schifino, con cui ha riferito di avere un rapporto “fluido” e due figli: Rebecca, 25 anni e Jacopo, nato nel 2008.

Per un periodo Enrico e famiglia hanno vissuto negli Stati Uniti, una scelta che il conduttore ha ritenuto vincente. Poi quando ha ripreso a lavorare in tv Papi è tornato in Italia e ha posto le sue radici a Roma. Dopo il diploma Rebecca è tornata negli Stati Uniti per studiare: oggi vive in Florida e la sua vita è divisa tra Roma e Los Angeles. Nonostante la popolarità del padre la 25enne ha sempre mantenuto un basso profilo e raramente è apparsa con il genitore. E’ evidente che non ama particolarmente i riflettori.

Rebecca Papi, chi è la bellissima primogenita del conduttore

Solare, sorridente e bellissima, Rebecca Papi non sembra essere attratta dal mondo della tv. Ha un profilo Instagram attivo dove. come tutte le ragazze della sua età, racconta la quotidianità. Anche se è lontana dai genitori e dal fratello negli Stati Uniti si sente a casa. Negli scatti social appare spesso insieme all’amiche e rivela dettagli del suo privato. Al suo fianco, per non farla sentire mai sola, il suo dolce cucciolo di bulldog francese di nome Tank.

Lo scorso anno Rebecca ha accompagnato il padre a Verissimo dove è stata accolta con calore da Silvia Toffanin. Nel salotto di Canale 5 ha rivelato di essere fidanzata da ben 6 anni e di avere un legame speciale con il fratello, non a caso si definisce la sua seconda mamma. Inoltre la giovane conferma di avere due genitori speciali che sono sempre stati attenti alle sue esigenze e a quelle di Jacopo.

Enrico Papi e Rebecca un rapporto giocoso

A Silvia Toffanin Enrico Papi ha rivelato di avere con Rebecca un rapporto sereno, ironico e divertente. Spesso si punzecchiano, ma a quanto pare la primogenita riesce a far sciogliere il conduttore anche adesso che è grande. Papi ha poi scherzato con la figlia rivelando che chiama più volte al giorno la mamma, ma non lui che lo sente solo quando capita che è presente ad una chiamata: “...chiami la mamma almeno tre volte al giorno ma parla con papà solo quando capita lì vicino alla cornetta”.

Rebecca ha poi rivelato di aver consigliato al padre di assumere un social media manager: “Cosa non mi piace di papà? Per esempio le foto su Instagram. Io gli ho consigliato di assumere un social media manager, ma non mi ascolta”. Immediata la risposta del conduttore: “Abbiamo provato a pubblicare delle foto vestito, ma hanno meno successo”.