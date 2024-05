La Pupa e il Secchione 2024, Federica e Candido sono i vincitori

Federica e Candido sono i vincitori di La Pupa e il Secchione 2024. La coppia era formata dal secchione Simone Candido e dalla pupa Federica. Simone, 21 anni, studia ingegneria informatica a Torino. È originario di Manfredonia (Foggia) e la cosa che attende di più quando è a Torino è il pacco da giù. Federica lo scelse in quanto lo vedeva simile a lei per i valori che esprimeva, come l’attaccamento alla famiglia.

La coppia non da subito ha trovato la giusta intesa, ma con il passare delle settimane la complicità tra i due è cresciuta. Nel corso della finale hanno prima superato la concorrenza di Annalisa e Finucci e poi quella di Camilla e Valenza. Per conquistare il titolo, vincendo La Pupa e il Secchione 2024, hanno dovuto superare un’ultima prova di affinità.

La prima domanda che è stata posta loro riguardava la possibile identità della miglior amica di Federica. La pupa ha risposto di non aver una migliore amica. Candido ha sbagliato ad indovinare la risposta data dalla sua partner di gioco. Federica invece ha saputo rispondere correttamente alla domanda circa la paura del secchione Candido. La cosa che gli fa più paura infatti sono gli aghi.

Candido invece non ha indovinato quali sono le due materie che Federica non sopporta. Si trattava di matematica e geografia, mentre il secchione ha dato come risposta matematica e scienze. Federica ha poi indovinato il paese in cui Candido vorrebbe abitare se non stesse in Italia: si trattava della Germania.

Dopo l’incomprensione sulla domanda successiva, Candido ha sbagliato ad indicare lo sport che meno piace a Federica: lei ha risposto calcio, mentre il secchione ha detto basket. Ha però in seguito indovinato la domanda rivelatasi decisiva, quella in cui Federica ha risposto che se avesse dovuto cambiare partner avrebbe scelto Gorrino. Camilla e Valenza hanno infatti poi sbagliato la domanda successiva, regalando così il titolo alla coppia avversaria. Termina così l’edizione 2024 di La Pupa e il Secchione.