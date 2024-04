La Pupa e il Secchione 2024: quando inizia, conduttore, giuria, concorrenti

Tutte le informazioni sulla sesta edizione de La Pupa e il Secchione, reality comedy in onda su Italia 1 condotto da Enrico Papi.

La Pupa e il Secchione è il reality comedy in onda su Italia 1, giunto alla sesta edizione che verrà condotta da Enrico Papi, con la partecipazione di Paola Barale, Aldo Montano e Candida Morvillo nel ruolo di giurati. Anche in quest’edizione, il programma metterà a confronto, in chiave ironica, due mondi apparentemente agli antipodi, quello delle “pupe”, dedite alla bellezza, alla moda, al fitness e alla vita mondana, e quello dei “secchioni”, dediti allo studio, ai libri, ai videogiochi e alla tecnologia.

La Pupa e il Secchione è un programma di Andrea Boin, Andrea D’Asaro, Annalisa Fini, Fabrizio Gasparetto, Maria Grazia Giacente ed Enrico Nocera. La regia è a cura di Piergiorgio Camilli.

Quando inizia La Pupa e il Secchione 2024?

Il programma andrà in onda a partire da mercoledì 10 aprile 2024, in prima serata, su Italia 1.

La Pupa e il Secchione 2024: quante puntate saranno?

La sesta edizione del programma sarà formata da 6 puntate.

La Pupa e il Secchione 2024: conduttore

Il conduttore della sesta edizione de La Pupa e il Secchione è Enrico Papi che torna alla conduzione del programma dopo quattordici anni. Enrico Papi, infatti, ha condotto le prime due edizioni del programma, andate in onda su Italia 1 nel 2006 e nel 2010.

Nelle ultime stagioni televisive, Papi ha condotto i programmi Name That Tune – Indovina la canzone su TV8 e Scherzi a Parte e Big Show su Canale 5.

La Pupa e il Secchione 2024: giuria

In giuria, troveremo Paola Barale, l’ex schermitore Aldo Montano e la giornalista Candida Morvillo.

Paola Barale ha co-condotto la seconda edizione del programma al fianco di Enrico Papi. Negli ultimi anni, la conduttrice e showgirl ha preso parte alla diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle come concorrente e ha realizzato un reportage per Le Iene Show.

Aldo Montano, invece, per quanto riguarda il tv, ha preso parte come concorrente alla sesta edizione del Grande Fratello Vip e alla terza edizione de La Fattoria e ha partecipato ai programmi Selfie – Le cose cambiano, Back to School e L’Isola dei Famosi.

Candida Morvillo, infine, ha preso parte ai programmi Cronache Marziane, Telenovella, Miss Italia 2011, Mission e Glob.

La Pupa e il Secchione 2024: concorrenti

I protagonisti di questa sesta edizione saranno 18 concorrenti, ragazzi di età compresa tra i 19 e i 28 anni, che, nel corso della prima puntata, verranno suddivisi in 9 coppie.

La Pupa e il Secchione 2024: prove, giochi

Le 9 coppie dovranno studiare e prepararsi per affrontare le prove che determineranno la classifica con cui arriveranno ai giochi eliminatori della prima serata.

Tra i giochi iconici del programma rivedremo lo Zucca Quiz, la Prova Riconoscimento e la Prova Fitness.

Le novità di questa stagione, invece, saranno La Sfida del Muro e Il Gioco delle Affinità.

Ogni puntata vedrà l’eliminazione di una coppia.

La Pupa e il Secchione 2024: location

Le 9 coppie vivranno per cinque settimane in una villa nel cuore di Roma.

La Pupa e il Secchione 2024 su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Italia 1, è possibile vedere La Pupa e il Secchione anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

A questo link, c’è la pagina ufficiale del programma.