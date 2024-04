Martedì 2 e mercoledì 3 aprile 2024, su Canale 5 e Italia 1, andranno in onda le semifinali di andata di Coppa Italia Frecciarossa 2023-2024, la coppa nazionale che Mediaset trasmetterà in esclusiva assoluta fino al 2027.

Si comincerà martedì 2 aprile, con la Juventus che ospiterà in casa la Lazio, a pochi giorni di distanza dalla sfida di campionato tra le due squadre che ha visto i biancocelesti, allenati ora dall’ex juventino Igor Tudor, vincere all’ultimo minuto, per 1-0. La Juve di Massimiliano Allegri è in preoccupante crisi di risultati in campionato e cerca riscatto perlomeno in Coppa Italia. Juventus-Lazio andrà in onda in prima serata su Canale 5.

Mercoledì 3 aprile, invece, la finalista della scorsa edizione della coppa, la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano, ospiterà all’Artemio Franchi l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La partita tra i viola e i nerazzurri bergamaschi andrà in onda in prima serata su Italia 1.

A differenza dei turni precedenti, le semifinali consisteranno in gare di andata e ritorno. Le partite di ritorno si giocheranno il 23 e il 24 aprile.

Di seguito, trovate tutti i dettagli.

Coppa Italia: diretta tv

Coppa Italia: partita oggi 2 aprile 2024

Juventus-Lazio

In diretta alle ore 21 su Canale 5 (e su Mediaset Infinity e SportMediaset.it)

Telecronaca: Massimo Calegari e Massimo Paganin

Inviati: Alessio Conti e Gianni Balzarini

Il prepartita della sfida, con la conduzione di Monica Bertini, andrà in onda a partire dalle ore 20 sul canale 20 e in diretta streaming su SportMediaset.it e su Mediaset Infinity.

Dopo lo partita, invece, su Canale 5, andrà in onda lo studio sempre condotto da Monica Bertini, con Sandro Sabatini, Fabrizio Ravanelli, Stefano Sorrentino e Graziano Cesari.

Coppa Italia: partita oggi 3 aprile 2024

Fiorentina-Atalanta

In diretta alle ore 21 su Italia 1 (e su Mediaset Infinity e SportMediaset.it)

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

Inviati: Monica Vanali e Daniele Miceli

Il prepartita, condotto da Monica Bertini, andrà in onda a partire dalle ore 20.25 su Italia 1, in diretta streaming su SportMediaset.it e su Mediaset Infinity.

Dopo la partita, sempre su Italia 1, andrà in onda anche lo studio condotto da Monica Bertini, con Mino Taveri, Andrea Ranocchia, Massimo Mauro e Andrea De Marco.