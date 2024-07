Nuove anticipazioni di sabato 27 luglio 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo il Tg5. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful del 27 luglio (s33 ep. 264-265): Bill e Ridge uniti contro Sheila

Bill comincia ad essere stanco

Ridge (Thorsten Kaye) e Bill (Don Diamont) continuano a perseguire il loro folle piano di far confessare a Sheila (Kimberlin Brown) un omicidio di primo grado per riuscire a farla condannare alla prigione a vita ma la stanchezza e la frustrazione cominciano a farsi sentire, soprattutto per Bill. Ridge cerca di convincere il nemico di un tempo a non mollare per il bene di tutti.

Hope ascolta una strana telefonata

Hope (Annika Noelle) va a trovare Deacon (Sean Kanan) al ristorante e ascolta parte di una strana telefonata, subito interrotta all’arrivo della figlia. Lei si insospettisce ma Deacon cerca di cambiare discorso, chiedendole notizie riguardo alla rinnovata collaborazione con Thomas (Matthew Atkinson). Bill e Ridge si trovano nella sala di controllo dell’FBI mentre Sheila riceve una telefonata da Deacon che le chiede di raggiungerlo a casa sua.

