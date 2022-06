Doveva essere il titolo simbolo della rivoluzione organizzativa della Rai (divisa non più per reti, ma per generi). Sta diventando un caso. Il riferimento è a Unomattina, lo storico contenitore di Rai1 che dall’edizione estiva in corso è stato ufficialmente sdoppiato, generando di conseguenza due titoli diversi, il primo totalmente in mano al Tg1, il secondo in mano alla rete.

Andiamo con ordine: Unomattina, al via il 12 settembre alle ore 9.00, dovrebbe essere condotto da Massimiliano Ossini. Così era stato deciso nelle scorse settimane dalle parti di Viale Mazzini. Il clamoroso cambio alla direzione Intrattenimento Day Time (Simona Sala ha preso il posto di Antonio Di Bella, a sua volta sostituto di Mario Orfeo alla direzione Approfondimento) di qualche giorno fa ha mutato la situazione, già turbata dagli ascolti non esattamente esaltanti fatti registrare da Unomattina estate, affidato proprio a Massimiliano Ossini e alla giornalista del Tg1 Maria Soave.

Dunque, un po’ a sorpresa, la presenza di Ossini alla conduzione di Unomattina sarebbe ora in dubbio. Non a caso il programma è stato inserito in palinsesto, senza citare la conduzione. La direttrice Sala a tal proposito nel corso della conferenza stampa di presentazione dei nuovi palinsesti si è espressa così ieri:

Unomattina diventa una cosa completamente diversa. Forse è l’unica grande rivoluzione che avviene su Rai1, dove tutti gli altri prodotti sono consolidati e forte. Perché in realtà diventa un’ora cuscinetto, importante, fra le hard news del Tg1 e Storie Italiane. Per ora stiamo lavorando su durata e format. Quella fascia ha perso ascolto negli anni e va ristrutturata. Ne stiamo parlando con l’ad e con Monica Maggioni. Dovrebbe esserci una parte di hard news che finisce alle 9. Stiamo anche pensando alla conduzione e ne stiamo parlando anche con Massimiliano Ossini che però ha anche l’impegno di ‘Linea Bianca’. Quindi dobbiamo ragionarne ancora.

In realtà, prima del repentino cambio dirigenziale, a Viale Mazzini si lavorava ad una soluzione che consentisse a Ossini di far coesistere la conduzione quotidiana in diretta di Unomattina e le registrazioni di Linea Bianca (ve lo avevamo anticipato da queste parti), con il coinvolgimento di Daniela Ferolla. Sebbene l’esclusione della Ferolla sia stata confermata nei palinsesti presentati ufficialmente ieri, la situazione fronte conduzione di Unomattina sembrerebbe essersi complicata e, secondo quanto risulta a TvBlog, in pole ora ci sarebbe Roberta Capua, attualmente impegnata al timone di Estate in diretta. Quello che starebbe profilandosi, insomma, sarebbe una sorta di braccio di ferro tra Ossini e Capua (che in comune hanno l’agente, Capecchi di Vegastar). Chi la spunterà?