Sono giorni caldi dalle parti di Viale Mazzini. E non soltanto per il clamoroso caso Orfeo, rimosso dalla direzione Approfondimento Rai. Stando a quanto risulta a TvBlog, in queste ore si stanno prendendo importanti decisioni che riguardano Unomattina, il cui format è stato finalmente rivoluzionato, con netta divisione tra la prima parte gestita dal Tg1 e la seconda nelle mani della rete. Partiamo dalla versione estiva: alla vigilia del debutto (lunedì prossimo) sarebbero saltate le teste del produttore esecutivo Massimiliano Barbot e del capostruttura Stefano Rizzelli, che dovrebbero passare a Domenica In. Al loro posto a Unomattina estate arriveranno Gloria Brunetti (capoprogetto), Diletta Codato (produttore esecutivo) e Silvia Vergato (vicedirettore).

C’è particolare fermento anche per quanto riguarda la conduzione. E qui passiamo alla versione autunnale dello storico contenitore mattutino di Rai1. che, come noto, sarà guidata da Massimiliano Ossini (Maria Soave del Tg1 lo affiancherà questa estate). Stando alle indiscrezioni in possesso di TvBlog, si starebbe valutando di limitare a quattro le puntate settimanale di Unomattina condotte da Ossini. In pratica, l’idea sarebbe di affidargli gli appuntamenti dal lunedì al giovedì, mentre quello del venerdì dovrebbe passare a Daniela Ferolla.

Alla base di questa scelta ci sarebbe la necessità di dare a Ossini la possibilità di registrare nel weekend Linea Bianca, che tornerà in onda nei prossimi mesi come sempre il sabato pomeriggio su Rai1

Per quanto riguarda Linea Verde Life, nel caso in cui il puzzle fin qui descritto diventasse definitivo, continuerà ad esserci la Ferolla o sarà sostituita? Al momento su questo aspetto non sembrano esserci certezze, anche se appare probabile la conferma della Ferolla. Nonostante ciò, circolano alcuni nomi, di possibili sostitute. E sono quelli di Federica De Denaro, Angela Rafanelli e Giulia Capocchi.

Tutto, ovviamente, dipenderà dalla decisione che verrà presa a monte su Ossini a Unomattina. Di certo dalle parti della Rai non ci si annoia.